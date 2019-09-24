Авиакомпании Utair грозит банкротство

Столичная финансовая компания «Флеш лайт капитал» заявила о намерении подать иск о признании несостоятельности авиакомпании Utair. Сообщение об этом 24 сентября опубликовано на портале «Федресурс». Ранее московское предприятие уже пыталось добиться банкротства перевозчика.
Сумма требований «Флеш лайт капитал» к авиапредприятию неизвестна. Номер телефона финансовой компании, указанный в открытых источниках, уже не принадлежит ей. «URA.RU» направило Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
22 июля арбитражный суд ХМАО отказал четырем контрагентам перевозчика (в число которых входила и компания «Флеш лайт капитал») в удовлетворении иска о банкротстве Utair. Тогда сумма исковых финансового предприятия превышала 308 тыс. рублей. Всего же агентство сообщало о 74 млрд рублей задолженности авиакомпании перед банками и поставщиками.