Авиакомпании Utair грозит банкротство

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, utair, ютейр, ютэйр, атр 72
Ранее арбитражный суд уже отказал кредиторам Utair в признании авиакомпании банкротомФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

Столичная финансовая компания «Флеш лайт капитал» заявила о намерении подать иск о признании несостоятельности авиакомпании Utair. Сообщение об этом 24 сентября опубликовано на портале «Федресурс». Ранее московское предприятие уже пыталось добиться банкротства перевозчика.

Сумма требований «Флеш лайт капитал» к авиапредприятию неизвестна. Номер телефона финансовой компании, указанный в открытых источниках, уже не принадлежит ей. «URA.RU» направило Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

22 июля арбитражный суд ХМАО отказал четырем контрагентам перевозчика (в число которых входила и компания «Флеш лайт капитал») в удовлетворении иска о банкротстве Utair. Тогда сумма исковых финансового предприятия превышала 308 тыс. рублей. Всего же агентство сообщало о 74 млрд рублей задолженности авиакомпании перед банками и поставщиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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