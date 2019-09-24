Дочь Заворотнюк раскрыла правду о съемках у Малахова за 15 миллионов

Анна Заворотнюк не получала предложения о съемках в программе Андрея Малахова Фото: страница Анна Заворотнюк в Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения СМИ о том, что ей предлагали 15 миллионов рублей за съемки в телепередаче Андрея Малахова «Прямой эфир». По словам девушки, ни сам Малахов, ни редакторы его шоу не связывались с семьей Заворотнюк для участия в съемках.

«Новость о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались», — написала Анна Заворотнюк в Instagram, передает Nation News.

Как писало «URA.RU», ранее в СМИ появилась информация о том, что дочь Анастасии Заворотнюк, у которой врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга, получила предложение рассказать о состоянии матери за 15 миллионов рублей. Отмечалось, что на предложение редактора Анна Заворотнюк ответила отказом.