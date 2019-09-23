Врачи оценили шансы Заворотнюк на спасение

Муж Анастасии Заворотнюк вынужденно покинул актрису Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

После трех недель наблюдения за состоянием Анастасии Заворотнюк лечащие врачи пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна. Предполагается, что теперь состояние актрисы, проходящей лечение в частной клинике в Москве, будут поддерживать только медикаментами.

«Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Отныне ее состояние будут поддерживать исключительно медикаментами. <…> Сейчас Заворотнюк в стабильно тяжёлом состоянии и проходит лечение в отделении терапии», — сообщает издание Mash.

Уточняется, что рядом с Заворотнюк находится ее директор, а также постоянно навещают дочь и мама. Ее муж, тренер и хореограф Петр Чернышев временно вернулся к работе в рамках контрактных обязательств, принятых ранее, передает « Федеральное агентство новостей» .

Ранее Анастасия Заворотнюк перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга. После медикаментозной комы ее перевели из реанимации в отделение общей терапии, а врачи констатировали незначительное улучшение ее состояния.