Бывшего мэра города-спутника Челябинска отказались выпускать из колонии

Вячеслав Истомин не смог выйти по УДО из колонии
Суд Копейска, города-спутника Челябинска, отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-мэра Вячеслава Истомина. Решение вынесено 3 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.
Причины решения не сообщаются. По данным источника «URA.RU», экс-чиновника подвело поведение в колонии, где он заработал несколько взысканий, и невыплаченный штраф, назначенный ему приговором суда.
Истомин был избран мэром Копейска в 2011 году при губернаторе Михаиле Юревиче. Ранее он занимал пост замглавы Металлургического района, а затем руководил Ленинским районом Челябинска. В 2017 году его задержали сотрудники ФСБ, а суд признал виновным в получении взяток и приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей.