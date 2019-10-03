02 октября 2019
01 октября 2019

Бывшего мэра города-спутника Челябинска отказались выпускать из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Истомин Вячеслав Челябинск, истомин вячеслав
Вячеслав Истомин не смог выйти по УДО из колонииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд Копейска, города-спутника Челябинска, отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-мэра Вячеслава Истомина. Решение вынесено 3 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Причины решения не сообщаются. По данным источника «URA.RU», экс-чиновника подвело поведение в колонии, где он заработал несколько взысканий, и невыплаченный штраф, назначенный ему приговором суда.

Истомин был избран мэром Копейска в 2011 году при губернаторе Михаиле Юревиче. Ранее он занимал пост замглавы Металлургического района, а затем руководил Ленинским районом Челябинска. В 2017 году его задержали сотрудники ФСБ, а суд признал виновным в получении взяток и приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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