Радикалы из «СССР» пугают югорчан социальным взрывом, но обещают всем помочь

Фанатиками из «СССР» уже заинтересовались психиатры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО развивается секта радикалов – фанатиков СССР

Фанатики из «СССР» восстановили работу верховного совета, органов власти и совета депутатов. Об этом они заявили в новом видеообращении, распространяемом среди сторонников, с которым ознакомилось «URA.RU»

«В ближайшее время будет восстановлена и работа банков СССР с хождением советского рубля», — обещает называющий себя начальником УВД ХМАО МВД РСФСР/СССР Леонид Кучаев.

Обращаясь к сторонникам, Кучаев добавляет, что «в стране в данное время напряженная обстановка и назревает социальный взрыв». Заявляет, что советская власть готова принять предприятия и организации, входящие в структуру жизнеобеспечения населения, городских и поселковых хозяйств, подчеркивая, что охрану и функционирование данных учреждений они также берут на себя.

По мнению врача-психиатра из Лангепаса, который попросил не называть своего имени из-за страха быть узнанным радикалами, налицо характерные признаки психического расстройства. «Он либо болен, и это уже по нашей части, либо делает это за какие-то деньги. Надеюсь, немалые. Если не за деньги, то за другого вида интерес. Я бы хотел его, конечно, осмотреть лично», — добавляет врач.

Ранее «URA.RU» писало, что «сектанты из СССР» пытались захватить административные здания в ХМАО и начали с силовиков. В адрес полиции даже пришло требование покинуть занятые ими помещения.