Заслуженный педагог раскритиковал отмену школьного правила о «звонке для учителя»

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с «URA.RU» раскритиковал решение прокуратуры запретить в новосибирских школах правило «звонок для учителя». По словам педагога, часто невозможно закончить урок вовремя.
«Я не поддерживаю данное решение. Прокуратура действует формально, а мы, педагоги, не можем действовать формально. К сожалению, на практике невозможно завершить урок со звонком. Нужно договорить, закончить мысль, попрощаться с учениками», — объяснил заслуженный учитель. Он признался, что ему самому не один раз приходилось задерживать учеников.
Ямбург отметил, что педагогу также нужно во время урока успеть прокомментировать домашнее задание и выполнить некоторые «бюрократические процедуры», например, заполнить журнал. По его словам, российские педагоги перегружены, им приходится объяснять школьникам большой объем материала. Доктор педагогических наук предположил, что стоит ввести предупредительный звонок, который будет звучать за пять минут до конца урока. Помимо этого, Ямбург заявил, что необходимо ввести единые правила для всех российских школ.
Ранее прокуратура опротестовала локальные акты некоторых школ в Новосибирске, в которых говорилось, что звонок дается «для учителя», а школьники могут покинуть урок только после разрешения педагога. За нарушение этого правила для учеников предусматривалось наказание, передает агентство Nation News. По информации ведомства, положение нарушает закон, согласно которому продолжительность урока не должна превышать 45 минут, сообщает RT.