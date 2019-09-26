Самый амбициозный гостевой проект губернатора Куйвашева внезапно ожил

Проект «Гора Белая» ожил с наступлением холодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный туристический проект свердловской власти — рекреационный кластер «Гора Белая» — запустил первую за всю историю своей работы стройку. Управляющая компания с подрядчиками занялась определением мест под опоры первой канатной дороги восточного склона горы. Всего дороги будет две — «подлиннее и покороче», рассказал «URA.RU» замруководителя УК «Гора Белая» по строительству Евгений Манторов (гендиректор УК Леонид Гункевич находится в отпуске).

«В точках, которые мы сейчас на местности определим под опоры, проведем изыскания: пробурим геологию в местах фундаментов, сделаем геофизику, посмотрим пустоты. Эти работы мы планируем на октябрь, затем в ноябре стартует проектирование и уже в январе мы, скорее всего закажем оборудование. А чтобы весь проект полноценно двигался дальше — на следующий год нужно порядка 3,5 млрд рублей по разным госпрограммам. Ждем решения по этой цифре от органов власти и дальше пока двигаемся на свой страх и риск», — объяснил Манторов.

Общее число трасс возрастет с пяти до тридцати, восемнадцать из них будут созданы на восточном склоне. «В настоящее время начались работы по созданию подъемника с пропускной способностью 1200 человек в час, предназначенный для семи трасс различной сложности», — поделилась планами министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, уточнив, что развиваться будет на только восточный склон горы, но также южный и западный.

Прийти к принципиально новому этапу реализации проекта оказалось непросто — это готовы признать даже чиновники. «То, что кластер живет и мощный проект реализовывается не может не радовать. Все-такие наблюдательный совет всегда скрупулезно и даже местами жестко обсуждает предлагаемые ими проекты и сметы. Началась работа по физическому размещению объектов, а значит и мы и они свою работу делаем хорошо, эффективно», — объяснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, входящий в состав набсовета туркластера.

Построить весь кластер планируется за 10 лет и 45 млрд рублей государственных и частных инвестиций. Проект уже был презентован вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.