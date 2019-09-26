На Ямале инвалид 20 лет не может получить жилье

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Дмитрий Олейник утверждает, что пострадал от действий администрации города. По словам мужчины, его второй раз незаконно сняли с жилищной очереди. Об этом он рассказал «URA.RU».
«Я уже не могу терпеть это беззаконие, которое творит наша администрация. Я малоимущий и инвалид первой группы. В очереди стоял с 1998 года. Первый раз меня сняли по непонятным причинам с очереди в 2014 году. Начал разбираться. Через год меня вернули в программу. Числился я под № 781. И вот история повторяется. Я все пороги оттоптал уже», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Олейник.
По его словам, в 2018 году в связи с обострением заболевания медицинская комиссия приняла решение о необходимости предоставить Олейнику отдельное жилье вне очереди. Но год спустя после ежегодной перерегистрации в получении жилья ему было отказано. По словам новоуренгойца, власти аргументировали это тем, что у жены Олейника имеется жилищная доля в Тульской области.
«Это одна из зон чернобыльского отчуждения. Моя семья там никогда не проживала. Действительно, у жены есть четверть доли, но в зоне со статусом права на отселение. В Новом Уренгое не могу ничего доказать», — отмечает Олейник.
Чтобы разрешить проблему, он вновь записался на прием к главе города Ивану Костогризу. Встреча пройдет в октябре. Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии пока не удалось. Там пообещали ответить позднее.