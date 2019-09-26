Антипинский НПЗ судится с собственными активами

Антипинский НПЗ пока не будет комментировать судебные разбирательства Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

Тюменский завод Антипинский НПЗ, находящийся в процедуре наблюдения, подал иск к собственной дочке и бывшему официальному дистрибьютеру производимого им топлива — компании «АНПЗ-продукт». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.

Сумма требований АНПЗ составила почти 22 млн рублей. Рассказывать о причинах иска «URA.RU» на предприятии отказываются. Впрочем, как отметили в пресс-службе завода, они пока вообще не будет комментировать любые судебные тяжбы.

Заводу принадлежит 19 процентов уставного капитала «АНПЗ-продукт», остальная часть — у московского акционерного общества «Петрол стрим», зарегистрированного в 2017 году с капиталом в 200 тыс. рублей.

Владелец сети АЗС «Нью петрол Тюмень», работавших под брендом «Новый поток» сейчас пытается взыскать с «АНПЗ-продукт» 4,5 млрд рублей. До весны 2019 году именно через эти заправки реализовывалось топливо АНПЗ. Кроме того, дочернее предприятие завода банкротит Московский кредитный банк.

С 3 сентября на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения, инициированная дочкой Сбербанка «СБК». Совокупный долг компании на данный момент оценивается в 346 млрд рублей. Накануне Антипинский НПЗ, находящийся на грани банкротства, получил в суде иск на 1 млрд рублей от малоизвестной питерской it-компании «Балтсетьстрой». Ответчиком вместе с ним выступят все бывшие активы «Нового потока». Еще один иск на сумму 6,7 млн рублей был подан от российского представительства компании «Сименс».