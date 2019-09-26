Сын челябинского губернатора записался в спортивную секцию

Ирина Текслер приехала на открытие футбольного турнира с сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Михаил Текслер, семилетний сын губернатора Алексея Текслера, после переезда в Челябинск записался в футбольную секцию. Он тренируется дважды в неделю и играет на позиции вратаря, сообщила корреспонденту «URA.RU» супруга главы региона Ирина Текслер на открытии детского футбольного турнира «Метрошка» 26 сентября.

«Это было первое, чем стал заниматься Миша, еще до школы. Тренировки проходят два раза в неделю. Играет на позиции вратаря. Миша — самостоятельный мальчик, поставил перед фактом, что хочет стать голкипером. Это его выбор, мы не навязываем ему свое видение», — сказала Ирина Текслер.

Тема спорта близка семье губернатора. Сам он в детстве занимался водным поло и другими игровыми видами. А Ирина Текслер в Норильске, где она познакомилась с мужем, была ведущей спортивных новостей. Всей семьей Текслеры болеют за футбольный клуб «Спартак» и по возможности посещают матчи этой команды. В Челябинске губернатор стал президентом хоккейного клуба «Трактор».