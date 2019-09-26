Антон Поддубный попал в ДТП на мотоцикле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Создатель наркологического реабилитационного центра «Урал без наркотиков», главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный попал в ДТП. Сейчас он проходит «долгую реабилитацию».

«11 дней назад случилось ДТП с моим участием. Со мной сейчас все хорошо, благодаря врачам», — написал в своем аккаунте в Facebook Поддубный. Рассказывать подробности дорожной аварии «URA.RU» он отказался. Сейчас Поддубный, как следует из его поста, занимается лечебной физической культурой, а впереди его ждет «долгая реабилитация». Врач призвал своих подписчиков беречь себя и быть внимательными за рулем.

«Он попал в очень серьезную аварию, когда ехал на мотоцикле, — рассказал «URA.RU» один из друзей Поддубного. — Общался с ним на днях, он настроен оптимистично. Говорит: «Раз остался жив, значит, все будет нормально».

По данным E1.Ru, речь идет о ДТП, которое произошло 15 сентября на улице Волгоградской. Легковой автомобиль Seat при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый свет столкнулся с мотоциклом Yamaha. Мотоциклист также ехал на разрешающий сигнал светофора.

Антон Поддубный построил успешную карьеру в Свердловской области. В 2017 году его назначили главврачом наркологической больницы «Урал без наркотиков». В 2018 году его назначили главным наркологом Уральского федерального округа. Сейчас он возглавляет ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница».

Фото: Facebook, Антон Поддубный