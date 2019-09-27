Тихоокеанский флот впервые выпустил сверхзвуковую ракету «Оникс»

Береговой ракетный комплекс «Бастион», находящийся на вооружении Тихоокеанского флота, впервые выпустил сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Оникс» на Чукотке. Как сообщили в Минобороны, ракета поразила цель, расположенную в 200 километрах от «Бастиона».
«Впервые в истории расчет берегового комплекса „Бастион“ Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты „Оникс“ с территории Чукотского автономного округа», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы ведомства.
Пуск ракеты был проведен с необорудованной позиции, отмечает агентство Nation News. Военные добирались до нее марш-броском.
«Оникс» — сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Предполагается, что в скором времени она заменит более старые противокорабельные ракеты в ВМФ России. В ноябре 2016 года ракета «Оникс» была запущена во время атаки российских войск на позиции террористов в Сирии.