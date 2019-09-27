Власти Зауралья раскрыли детали реформы областного правительства

Новую структуру областного правительства депутатам представил Константин Ермаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Новая структура правительства Курганской области, предложенная на рассмотрение региональному парламенту, предлагает перераспределить функции членов областного правительства. Речь об этом зашла на внеочередном заседании законодательного комитета Курганской облдумы.

«Департамент промышленности и департамент экономики будут напрямую подчиняться и курироваться вице-губернатором», — заявил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Ранее эти ведомства подчинялись первому замгубернатора Зауралья. Эту должность занимал Андрей Саносян, в новой структуре правительства она отсутствует.

Заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса, будет курировать работу департамента природных ресурсов. «Департамент строительства и департамент цен и тарифов будут подчиняться заместителю губернатора», — добавил Фролов. Эту должность ранее занимал Иван Зонтиков, после его отставки она пока остается вакантной. Остальные заместители остаются с прежним функционалом.

К руководителю аппарата губернатора Оксане Куташи, которая может стать замгубернатора, у депутатов вопросов не возникло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора, начальник финуправления региона Константин Ермаков пояснил, что новая структура предложена «для максимального приближения центра принятия решений высшему должностному лицу Курганской области» для более оперативного принятия решений.

Облдума больше не будет согласовывать кандидатов на должности начальника финуправления и директора департамента АПК. «За формирование правительства должен отвечать губернатор», — заявил Ермаков. При этом кандидатов на указанные должности продолжат согласовывать руководители профильных министерств в правительстве России.

Комитет предложит облдуме принять законопроект сразу в двух чтениях с учетом небольших технических правок. «Губернатору уже необходимо формировать новый состав правительства», — пояснил спешку Ермаков.