В Тюмени загорелся жилой дом из-за сауны на 9 этаже

Вызов на пожар поступил в седьмом часу утра Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Утром 27 сентября на девятом этаже высотки на улице Северная, 3 в Тюмени произошел крупный пожар. Причиной стало возгорание домашней сауны в квартире одного из жильцов, рассказал «URA.RU» один из участников происшествия.

«Это было обычное утро, я почувствовал запах гари и услышал, как внизу что-то падает. Открыл окно и увидел столб дыма. Сразу же послышались сирены — пожарные приехали очень быстро», — рассказал «URA.RU» очевидец. Его квартира расположена на последнем (десятом) этаже, и самостоятельно выбраться из нее он не смог — пришлось спускаться по пожарной лестнице.

В общей сложности пожарные спасли пять человек. Еще 20 эвакуировались самостоятельно. «Вызов поступил в 6:54. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Через четыре минуты на место происшествия прибыли спасатели, работало 13 единиц техники и 31 человек личного состава», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Пожар был локализован в 7:37. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Официальная причина возгорания пока не установлена.

Пожар произошел на девятом этаже. Людей эвакуировали с десятого Фото: группа в соцсети «В контакте» «ЧС-Тюмень»