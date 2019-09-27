Подозреваемой в убийстве младенца избрали меру пресечения

Виктории Айметдиновой, обвиняемой в похищении и убийстве пятилетнего младенца, избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте Заводоуковского районного суда Тюменской области.
«27 сентября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 25 ноября включительно», — указано в сообщении на официальном сайте суда.
Как сообщил суд, во время избрания меры пресечения подозреваемая против нее не возражала. На допросах девушка также не отрицала своей вины, сообщало ранее «URA.RU».
Ребенок в возрасте пяти месяцев пропал 24 сентября из дома в Заводоуковске вместе с присматривающей за ним сожительницей его сводного старшего брата. Родители малыша уехали на похороны и оставили их на полтора часа. Айметдинову нашли 25 сентября, в руках она держала мертвого младенца. Незадолго до похищения подозреваемая через соцсети обещала для своих подписчиков подготовить «сюрприз».
По факту возбуждено уголовное дело о похищении малолетнего ребенка. Айметдиновой предъявлено обвинение в его убийстве и похищении.
Обновлено в 12:15: Как сообщили «URA.RU» в следственном комитете по Тюменской области, на суде 23-летней тюменке было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, сопряженное с похищением) и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).