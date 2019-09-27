Подозреваемой в убийстве младенца избрали меру пресечения

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Подозреваемую на два месяца заключили в СИЗОФото: Анна Майорова © URA.RU

Виктории Айметдиновой, обвиняемой в похищении и убийстве пятилетнего младенца, избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте Заводоуковского районного суда Тюменской области.

«27 сентября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 25 ноября включительно», — указано в сообщении на официальном сайте суда.

Как сообщил суд, во время избрания меры пресечения подозреваемая против нее не возражала. На допросах девушка также не отрицала своей вины, сообщало ранее «URA.RU».

Ребенок в возрасте пяти месяцев пропал 24 сентября из дома в Заводоуковске вместе с присматривающей за ним сожительницей его сводного старшего брата. Родители малыша уехали на похороны и оставили их на полтора часа. Айметдинову нашли 25 сентября, в руках она держала мертвого младенца. Незадолго до похищения подозреваемая через соцсети обещала для своих подписчиков подготовить «сюрприз».

По факту возбуждено уголовное дело о похищении малолетнего ребенка. Айметдиновой предъявлено обвинение в его убийстве и похищении.

Обновлено в 12:15: Как сообщили «URA.RU» в следственном комитете по Тюменской области, на суде 23-летней тюменке было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, сопряженное с похищением) и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

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