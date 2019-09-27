Инсайд «URA.RU» подтвердился: первый замгубернатора Зауралья ушел в отставку

Андрей Саносян покидает правительство Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян, как и предполагало «URA.RU», ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«26 сентября был последний рабочий день у временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Курганской области Андрея Григорьевича Саносяна» — говорится в сообщении.

В правительстве области также напомнили о заслугах бывшего первого замглавы региона: «Под руководством Андрея Саносяна началось активное развитие ТОСЭР, в нашу область пришли новые инвесторы, а индекс промышленного производства в первом полугодии составил 102,6% к аналогичному периоду 2018 года».

О предстоящей отставке Саносяна и его переезде в Нижний Новогород источники «URA.RU» сообщали с августа. Экс-чиновник эту информацию отрицал. В очередной раз об отставке заговорили в начале недели. Инсайдеры говорили, что Саносян уже уволился, однако в пресс-службе главы региона опровергали эту информацию, заявляя, что он уехал в командировку.

Саносян стал первым «варягом» в команде главы Зауралья Вадима Шумкова. Он появился в регионе в октябре 2018 года и сразу занял пост первого замгубернатора — директора департамента промышленности. После того, как эту должность разделили на две, Саносян остался первым замгубернатора. Ранее он работал в правительстве Севастополя, а до этого — в команде Шумкова в правительстве Тюменской области.

27 сентября областная дума приняла закон, согласно которому должность Саносяна в правительстве Зауралья ликвидируют.