В Кургане заговорили об отставке первого заместителя Шумкова

Андрей Саносян (справа) пришел в правительство Зауралья сразу после назначения Вадима Шумкова главой региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян, как и предполагалось, уходит в отставку, сообщили «URA.RU» собственные источники, близкие к правительству региона.

«Саносян уволился. 23 сентября у него был последний рабочий день», — рассказал один из инсайдеров. Получить комментарии самого Саносяна «URA.RU» не удалось — он не ответил на звонки и сообщения в мессенджере. В пресс-службе губернатора информацию об отставке опровергают и заявляют, что чиновник находится в рабочей командировке.

Отставку Саносяна собеседники «URA.RU» предсказывали еще до выборов губернатора. Они сообщали, что чиновник намерен переехать в Нижний Новгород.

Саносян стал первым «варягом» в команде главы Зауралья Вадима Шумкова. Он появился в регионе в октябре 2018 года, и сразу занял пост первого заместителя губернатора — директора департамента промышленности. После того, как эту должность разделили на две, Саносян остался первым замгубернатора. До работы в Зауралье он работал в правительстве Севастополя, а до этого — в команде Шумкова в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.

На прошлой неделе из зауральского правительства уволились заместитель губернатора Иван Зонтиков и начальник главного управления соцзащиты населения Вера Демина. Также без работы осталась уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина, однако есть вероятность, что после согласования в Москве ее вновь назначат на эту должность.