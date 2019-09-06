8 сентября — Единый день голосования Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что авторитетные бизнесмены Екатеринбурга торгуются за выборы-2021. — К приезду нового начальника УФСБ приготовили папки с компроматом. — Семья Тунгусова обогатится за счет «умных остановок». — Фонд Святой Екатерины может потерять Пумпянского. — Поклонская обсуждала свой развод с главой царебожников. — Правительство Текслера готовится к перезагрузке. — Мякуш уезжает в Совет Федерации. — Шумков переманивает тюменский бизнес. — Прокурору Ямала мешают делать карьеру. — Губернатор Решетников стал заложником ситуации, которую сам создал. — Сенатора Перминову потеряли. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Виновным в провале встречи губернатора и бизнесменов сделают зама Куйвашева

В резиденции анализируют ситуацию вокруг Универсиады и связанных с ней интересантов. Губернатору Евгению Куйвашеву не понравился уровень организации совещания с участием руководителей крупнейших ФПГ. Наблюдатели кивают на провал первого заместителя главы региона и куратора экономического блока правительства Алексея Орлова.

Аппаратчики считают, что тот пустил дела на самотек и понадеялся, что и так все пройдет хорошо. После того, как совещание не привело к объединению промышленников и банкиров, в ситуации будет разбираться сам глава региона, а это ничего хорошего первому заму не сулит.

Министру Цветкову отомстили за отставку

Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти были крайне удивлены вялой реакцией единственного регионального общественного объединения врачей — медицинской палаты Свердловской области — на скандал с тагильскими хирургами. Дело в том, что ведомство специально создавалось для решения конфликтных ситуаций, но в случае с массовыми отставками врачей пользы от деятельности палаты не было. «Очевидно, это месть председателя палаты Феликса Бадаева главе минздрава Андрею Цветкову за отставку из ОКБ №1», — считают источники «URA.RU».

Авторитетные бизнесмены торгуются за выборы-2021

Рассказывают, что уже в ближайшие месяцы будет объявлено о необходимости распродажи находящихся в областной собственности птицефабрик, молочных заводов и других аграрных активов. Якобы с таким требованием выступила группа бизнесменов, взявших в 2018 году под контроль думу Екатеринбурга. В обмен на возможность скупить аграрные предприятия бизнесмены могут отказаться от участия в выборах в Заксобрание в 2021 году, где их представители имеют все шансы победить в ряде округов.

К приезду нового начальника УФСБ приготовили папки с компроматом

В силовой среде высказываются осторожные опасения о том, что история с долгим назначением начальника областного полицейского главка может повториться и в УФСБ по Свердловской области. При этом хорошо известно, что руководитель регионального управления спецслужбы всегда оказывал серьезнейшее влияние на внутриполитическую ситуацию. А потому у большинства местных игроков уже сформированы папки на своих конкурентов к приезду нового руководителя.

У Шептия появился противник из Госдумы

Владимир Жабриков © URA.RU

С началом политического сезона заметно увеличилась активность межрегионального координационного совета «Единой России» во главе с тюменским депутатом Госдумы Иваном Квиткой, говорят наблюдатели. Ходят слухи, что политик активно лоббирует смену секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия. «На его место предлагают посадить бывшего председателя регисполкома Александра Косинцева», — сообщил источник агентства.

В ситуацию с «Областной газетой» включается ее учредитель

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина включается в работу по увольнению главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, которое проходит очень сложно. Говорят, она намеревается лично выступить с инициативой о снятии медиаменеджера. Заксобрание — один из учредителей «Областной газеты», и к мнению Бабушкиной, уверены слухмейкеры, прислушается губернатор Евгений Куйвашев, от решения которого зависит судьба руководителя главного печатного рупора власти.

Бабушкина едет в Закавказье, чтобы определиться с новым замом…

Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат на место вице-спикера свердловского Заксобрания будет определен в Закавказье. Туда в деловую командировку на следующей неделе отправляется большая делегация уральских политиков во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. По данным источников, сопровождать его будет спикер Людмила Бабушкина: «Там они и определятся, кто самый достойный претендент на пост заместителя», — поговаривают в Заксобрании.

… или вообще отказаться от него

Ситуация может развиваться и иным путем. Поговаривают, что спикеру Людмиле Бабушкиной так надоела борьба за место ее заместителя, что, возможно, назначать до конца созыва в 2021 году уже никого не будут. Объяснят решение традиционно — оптимизацией и экономией бюджетных средств.

Молодой оппозиционер подсиживает Бабушкину

Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский депутат от ЛДПР Михаил Зубарев предпринял сверхусилия, чтобы попасть в свердловскую делегацию в Закавказье. По словам источников, он намерен присутствовать на выездном мероприятии с участием губернатора, так как сам претендует на место заместителя спикера Людмилы Бабушкиной. «Более того, в резиденции Зубарев активно продавливает идею, что следующим спикером должен быть именно он, а не возрастные Людмила Бабушкина и Владимир Власов», — говорят слухмейкеры.

Москва заставит вернуть прямые выборы мэра Екатеринбурга

Свердловские депутаты не исключают, что этой осенью им придется принять подготовленный их коллегой Вячеславом Вегнером законопроект о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга. Слухмейкеры считают, что в ближайшее время документ о всенародном избрании мэров областных центров будет принят Госдумой, и региональным властям придется подчиниться воле Москвы.

Слухи об отставке Высокинского — политтехнологическая «прививка»

Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры не исключают, что появившиеся в начале сентября слухи о желании депутатов думы Екатеринбурга отправить в отставку мэра Александра Высокинского распускают сотрудники команды мэра. По версии сплетников, речь идет о так называемой «прививке». Рассказывая в курилках о несуществующих пока планах депутатов, команда Высокинского пытается заранее соформировать негативное отношение элиты к этому сценарию. После этого поднять вопрос о недоверии мэру депутатам будет гораздо сложнее.

Высокинский оказался перед выбором: полпредство или резиденция

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оказался перед сложным выбором. Полпредство президента в УрФО подгоняет градоначальника и настаивает на скорейшем проведении опроса о месте строительства собора Святой Екатерины. Администрация свердловского губернатора же считает, что торопиться не следует, мол, надо найти максимально удачные варианты, отработать с общественным мнение, после чего уже проводить опрос. В ближайшее время будет ясно, чьи советы для молодого мэра являются определяющими.

Семья Тунгусова обогатится за счет «умных остановок»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, ближайшие родственники бывшего заместителя свердловского губернатора Владимира Тунгусова продолжают получать выгодные заказы от администрации Екатеринбурга. В частности, близкая к Тунгусову фирма практически согласовала вопрос о заключении контракта на поставку электронных табло для так называемых «умных остановок» общественного транспорта. Слухмейкеры крайне удивлены тем, что руководство мэрии усиленно настаивает на оформлении данного заказа. По данной причине они практически убеждены, что в администрации города осталось много агентов влияния Владимира Тунгусова.

Админресурсом Орджоникидзевского района будет руководить депутат-справедливоросс

Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры рассказывают сплетню с совещания в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, которое якобы состоялось на днях. Поговаривают, на нем было объявлено о внедрении новой схемы управления административным ресурсом. По непроверенной информации, организовывать агитацию за кандидатов в Заксобрание-2021 среди местных работников бюджетной сферы поручено депутату областного парламента от «Справедливой России» Егору Шаламовских. Сплетники пытаются понять реальную подоплеку этого решения и спорят: перейдет шаламовских в «Единую Россию» или мэрия на предстоящих выборах поддержит кандидатов-справедливороссов. Тем более что опыт работы с эсерами у горадминистрации уже есть.

Фонд Святой Екатерины может потерять Пумпянского

В политической и бизнес-среде распространяются слухи о конфликте крупнейших ФПГ Свердловской области из-за площадки Универсиады. С одной стороны оказались гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин, с другой — владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский. Наблюдатели не исключают, что ссора может привести к прекращению сотрудничества бизнесменов по различным проектам: «Среди них и Фонд Святой Екатерины, учрежденный ключевыми меценатами региона». Впрочем, по слухам, Пумпянский никогда не вкладывался в фонд.

Поклонская обсуждала свой развод с главой царебожников

Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская накануне своего развода приезжала в Екатеринбург к своему духовнику — главе секты царебожников, схиигумену Сергию — в прошлом милиционеру, который отсидел за убийство 13 лет. Как рассказал «URA.RU» источник в окружении Поклонской, муж Иван Соловьев потребовал порвать отношения с сектой, после этого прозвучало заявление Поклонской, что у нее нет духовника.

Внезапное появление Поклонской сейчас, как выяснилось, было вызвано неладами в личной жизни и намерением развестись, в котором депутата поддержал Сергий. Интригу добавляет факт, что обо всех диалогах Поклонской с духовником оперативно узнает ее бывший второй муж, екатеринбургский прокурор Андрей Красильников, который и вовлек ее в секту. Однако переговоры о новом разводе скрыли от Красильникова, чему он был удивлен, сообщает инсайдер.

О екатеринбургской школе №106 и стиле Симановского узнает весь мир

Екатеринбургская школа №106, отремонтированная при участии владельца «Сималенд» Андрея Симановского (в «царском» стиле, который уже называют одной из визитных карточек Екатеринбурга), станет известна всему миру. Международное информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», говорят, попросило бизнесмена посодействовать в создании целого видеорепортажа о самом обсуждаемом учебном заведении уральской столицы. Иностранные журналисты хотят продемонстрировать все обновление школы, поговорить с главным идейным вдохновителем этих изменений, а также побеседовать с учителями и учащимися. Согласится ли Андрей Симановский стать еще более известным — станет ясно уже совсем скоро.

Инсайды Челябинской области

Правительство Текслера готовится к перезагрузке

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры говорят, что в правительстве области после выборов, если врио губернатора Алексией Текслер победит, наступит период жесткой перезагрузки. После дня голосования все пока останутся на местах. Автоматическая отставка правительства произойдет, когда Текслер официально вступит в должность, то есть после инаугурации, которая состоится через полторы-две недели после голосования. А до инаугурации будет решаться, кому дадут должность, а с кем расстанутся. Говорят, что правительство обновится почти на треть. В том числе за счет участников кадрового конкурса.

Объяснять причины отставок не будут

Говорят, что некоторым руководителям, которых не видят в будущем правительстве области, даже не станут объяснять причин отставок. Речь идет о самых «токсичных» чиновниках, к кому накопилось больше всего претензий. Иными словами, если до инаугурации не вызовут на разговор, то ничего предлагать не собираются и можно собирать вещи.

Мякуш уезжает в Совет Федерации

Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш объявил окружению, что после выборов оставляет обе свои должности. Как сообщают инсайдеры, он принял предложение врио губернатора Алексея Текслера, в случае его победы на выборах, перейти на работу в Совет Федерации РФ, чтобы стать сенатором от исполнительной власти. Многие из его окружения по этому поводу загрустили, но Мякуш приободрил их. Он сказал, что никуда не исчезает. Будет по-прежнему держать руку на пульсе всех политических событий в регионе и при возможности помогать своим людям. Несмотря на эти слова, все понимают, что эпоха Мякуша в большой политике завершена. После его отставки большие перемены ждут и региональное отделение партии, и руководство ЗСО.

Главному садоводу не дали перекрыть доступ к Текслеру

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают: когда врио губернатора Алексей Текслер ездил в СНТ «Искра», чуть не сорвалось его общение с народом. Планировалась встреча с садоводами, которую готовил депутат Заксобрания региона, председатель регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Узнав, что приедет Текслер, подтянулись жители соседнего поселка. Говорят, что Толкачев увидев непрошенных гостей, стал их выталкивать прочь, мол, вас не звали. Это увидели подчиненные врио губернатора, резко одернули Толкачева и успокоили людей: «Алексей Леонидович с вами обязательно поговорит!» Так и случилось, а жители поселка даже упросили Текслера, чтобы тот построил им новую дорогу.

Главе полиции дали еще три года

Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах ГУ МВД по региону говорят, что начальник управления генерал Андрей Сергеев, чей контракт истекает на будущей неделе, останется на своем посту еще на три года. Якобы в Москве уже принято такое решение, о чем станет известно в ближайшее время. Но есть и такие, кто говорит: Сергеева, все-таки, переведут в другой регион. Называют Новосибирскую область, хотя сам Сергеев очень хотел перебраться в Москву, чтобы работать в главке МВД.

Формировать гордуму Челябинска будет Котова

Сразу после выборов начнется формирование списков депутатов гордумы Челябинска. Любопытно, что формально составлять их будут местные отделения «Единой России», после чего согласовывать с региональным отделением партии. Однако на практике главам районов, которые, как правило, и возглавляют ячейки «ЕР», спускаются установки, что все списки будущих депутатов гордумы необходимо согласовать с врио мэра Натальей Котовой. И в этой ситуации им нужно выбирать, на кого ориентироваться. Практически все главы говорят, что градоначальник для них в приоритете. Поэтому, какие бы решения не принимали в партии, они будут исключать из списков будущих депутатов гордумы те фамилии, которые вычеркнет Котова. «ЕР» для них — факультатив. Работа важнее.

В Калининском районе сменят главу

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в скором времени может произойти смена власти в Калининском районе Челябинска. К такому выводу пришли инсайдеры, когда наблюдали за врио мэра Натальей Котовой на общегородском политическом вернисаже. Котова, осматривая экспозиции, чуть не демонстративно обошла стенды Калининского района. Это, по мнению наблюдателей, означает, что Котова недовольна тем, как обстоят дела в районе, и, значит, главе района Сергею Колеснику в скором времени предстоит уйти в отставку. Говорят, что у Котовой уже есть кандидатура на замену Колеснику.

Кандидаты меряются «чернухой»

В последнюю неделю выборов традиционно распространяется максимальное количество «черной» агитации против конкурентов. Некоторые кандидаты даже хвастаются объемами такой продукции, направленной против них. Одним из «лидеров» такого рейтинга является один из кандидатов-единороссов в Центральном районе. В течение недели один из его соперников расклеил листовки с компроматом на него тиражом чуть ли не 10 тыс. экземпляров. Другой соперник в этом же округе раздавал 12-полосные газеты «чернушного» содержания про кандидата от «ЕР». Кроме того, приезжало несколько десятков агитаторов от «Справедливой России» и лично лидер регионального отделения партии депутат Госдумы Валерий Гартунг, которые призывали голосовать против единоросса.

И все пытаются выехать за счет Текслера

А еще, по словам инсайдеров, многие кандидаты в депутаты райсоветов просто плюнули на запрет использовать в своей агитации имя врио губернатора Алексея Текслера. Уже без всякого стеснения в своих листовках указывают: «Команда Алексея Текслера». Причем этим грешат и те, кто баллотируется от «Единой России», и те, кого продвигает «Молодая гвардия „Единой России“», и те, кого двигает вице-спикер Илья Мительман, в том числе самовыдвиженцы, и прочие политические кланы. От агитации с символикой «ЕР», кандидаты от партии из-за низкого рейтинга «Единой России» дружно отказываются и пытаются набрать очки за счет рейтинга Текслера.

Аристов обиделся на Исайчука

Александр Кондратюк © URA.RU

На выборах в Калининском районе появляется все больше различных «черных» листовок и газет. Одно из изданий выпущено против спикера райсовета Евгении Глуховой, которая отказалась участвовать в праймериз «Единой России», фактически отдав свой округ дружественному предпринимателю. А затем неожиданно решила баллотироваться в качестве самовыдвиженца в округе депутата гордумы единоросса Ильи Исайчука. В «чернушной» газете Глухову обвиняют в связях с ЧЭМК олигарха Александра Аристова, благотворительный фонд которого она возглавляет. Предприятие называют одним из главных загрязнителей воздуха, авторы пишут про митинги рабочих против низких зарплат. Говорят, что Аристова задела такая жесткая критика. Особенно учитывая тот факт, что главным подозреваемым в распространении газеты называют Исайчука, представителя дружественной ему «Единой России».

Соратника Мительмана консультирует оппозиция

Инсайдеры уверяют, что личным консультантом предпринимателя Александра Гончарова, который баллотируется на выборах в Курчатовский райсовет Челябинска, оказался оппозиционер, один из основателей движения «СтопГОК» Тарас Есаков. Это выяснилось на одной из встреч Гончарова с жителями, Есаков стоял рядом и даже вставлял реплики в пользу кандидата. Потом оба ушли вместе. В самой истории нет ничего такого, если бы Гончаров, ранее судимый за подделку документов, не входил в «команду Ильи Мительмана», вице-спикера гордумы Челябинска, который на своем округе баллотируется от «Единой России». Кстати, Мительман хотел выдвинуть и Гончарова от «ЕР», но партийные праймериз выиграл представитель «Соцгорода» Сергей Ефимов, соратник депутата Госдумы Андрея Барышева. Теперь в «ЕР» гадают, как скажется на Мительмане тот факт, что его человек так тесно контактирует с Есаковым.

Окружение Барышева переживает из-за уголовного дела…

Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается самого депутата Госдумы Андрея Барышева, то его окружение сильно переживает из-за уголовного дела в отношении чиновников мэрии и МАУ «Горсад имени Пушкина», отдавших подземные переходы на площади Революции в фирму «Лоция», принадлежащую парламентарию. Рассказывают, что экс-директор муниципального автономного учреждения Ольга Попова, уволенная после скандала, будет давать правдивые показания, поскольку не собирается брать чужую вину на себя.

… фигурантом может стать Хромов…

Одним из фигурантов уголовного дела о незаконной сдаче в аренду подземных переходов может стать депутат гордумы Челябинска Антон Хромов. Он является одним из руководителей движения «Соцгород» Андрея Барышева и, полагают инсайдеры, отвечал за сбор денег с ларьков, павильонов и арендаторов подземки. Существенный удар по бизнес-группе Барышева уже нанесла администрация Металлургического района. По просьбе районного главы Сергея Кочеткова специальная муниципальная служба уже снесла большой дорогой павильон по продаже шаурмы, который незаконно работал практически рядом с администрацией района.

…, а Барышев готовит ответный удар

Вадим Ахметов © URA.RU

В окружении Андрея Барышева говорят, что он не забудет и не простит того унижения, которое ему нанесла врио мэра Челябинска Наталья Котова. При прежних главах Владимире Елистратове и Евгении Тефтелеве бизнес депутата Госдумы процветал. Даже когда говорили, что его стоянки и павильоны работают незаконно, никто не предпринимал действий по их сносу или легализации. Котова объявила войну этому беспределу и начала наводить порядок именно с объектов Барышева. Делает это максимально публично и открыто. Как полагают инсайдеры, Барышев пообещал при случае все ей припомнить и отомстить.

В Миассе в выборы втянули детей

В Миассе, где идут довыборы в городское собрание, кипят страсти, не уступающие челябинским выборам. Так, очевидцы рассказывают, что приемная дочь-подросток кандидата Татьяны Якимовой, той самой, что пыталась баллотироваться в губернаторы, портит наглядную агитацию соперников ее матери. Даже есть видео, как девочка срывает листовки тех. Это очень удивило наблюдателей, так как Якимова когда-то была общественным помощником детского омбудсмена и должна защищать правда детей, а не использовать их на выборах, да еще в таких целях.

В Златоусте начинается борьба кланов

Вадим Ахметов © URA.RU

После вынужденной, по требованию врио губернатора Алексея Текслера, отставки мэра Златоуста Вячеслава Жилина в городе разгораются межэлитные конфликты. Спорят между собой бизнесмены, близкие к бывшему главе, и те, кого отодвинули на вторые и третьи роли. Первые не хотят сдавать позиций и по-прежнему желают сидеть у бюджетной кормушки. Вторые видят, что административное давление спало, появилась возможность развиваться. Новому мэру Златоуста будет непросто. Придется лавировать между разными группами влияния, чтобы не запятнать себя связями с какой-либо из бизнес-группировок.

Жилин двигает Карюкова

Сам же экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, как рассказывают инсайдеры, активно продвигает в градоначальника спикера горсобрания Алексея Карюкова, который сейчас работаете в статусе и. о. главы города. В подконтрольные Жилину СМИ, а также в те, с кем у мэрии Златоуста контракты, вбрасывается информация, что только Карюков способен управлять городом и никто больше. Бизнесмены, близкие к Жилину, также решили сделать Карюкова своим основным кандидатом на выборах мэры и уже сговариваются с депутатами горсобрания, чтобы те его поддержали. Даже если у областных властей будет другая кандидатура.

Промышленникам пригрозили жесткими карами

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что руководителям промышленных предприятий Челябинска поступили вводные снижать выбросы не только в период безветрия, но и во время тумана. Раньше такого требования не было, режим неблагоприятных метеоусловий с наступлением тумана объявляют не всегда. Теперь для промышленников, как рассказывают инсайдеры, введут новые стандарты и будут жестко карать, вплоть до обращения в суды для приостановки производства, если требования выполнять не станут. Теперь промышленникам надо будет следить за сводками Гидрометеоцентра.

Инсайды Тюменской области

Шумков переманивает тюменский бизнес

Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах тюменского правительства шепчутся, что врио губернатора Зауралья Вадим Шумков воспользовался удобным моментом и под шумок предвыборной кампании переманивает крупный региональный бизнес к себе в область. Тем, кто перевезет производство, обещает всевозможную поддержку. «И в прежнем, и в новом составе тюменского правительства считают делом чести поддержать его. Но как только выборы пройдут, „лавочка закроется“», — отмечают слухачи. Тем же бизнесменам, кто решится на переезд, якобы прозрачно намекнут на прекращение всех преференций.

Экс-депутат и заместитель Лисовиченко не может найти работу

Слухачи озабочены будущим экс-депутата Тюменской облдумы и бывшего заместителя директора АНПЗ по взаимодействию с органами власти Геннадия Корепанова. После одновременного ухода с завода со своим начальником Геннадием Лисовиченко, бывший политик не может найти себе работу. «Возможно, свою роль сыграло уголовное преследование Лисовиченко. Хоть к Корепанову и нет претензий со стороны силовиков, но тень над ним повисла. Хотя, вполне возможно, что проблема просто в возрасте», — отмечают слухачи. По их словам, экс-депутат обошел уже все высокие кабинеты знакомых.

Глава УМВД Тюменской области пока не собирается покидать регион

Если верить слухам, то глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов пока не собирается покидать область. В июле у него истек пятилетний срок работы на этом посту, указ президента о его переводе в другой регион или же о продолжении службы в Тюменской области пока не опубликован. «У нас все спокойно. Никаких переездов пока не ожидается», — говорят слухачи.

Претендента на место в облдуме обвинили в загрязнении природы

Ткачук Дмитрий © URA.RU

Кандидата в депутаты Тюменской облдумы Анатолия Княжева (выдвинутого КПРФ) заподозрили в загрязнении окружающей среды. Накануне бдительные граждане обнаружили за учхозом (учебное хозяйство аграрного университета) гору предвыборных листовок и партийных газет, посвященных выборам. Злые языки утверждают, что Княжев по неопытности не рассчитал и заказал слишком много агиток, а потом таким образом избавился от излишков. «Вот тебе и борец за честность. А еще с экологами заигрывал», — зло перешептываются слухачи.

Кроме Княжева, в довыборах в облдуму 8 сентября примут участие Максим Карпиков («Справедливая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР) и Николай Руссу («Единая Россия»).

Кандидату от ЛДПР пророчат светлое будущее…

Говорят, что либерал-демократ Мурат Тулебаев вне зависимости от результатов выборов 8 сентября едва ли не обеспечил себе место в следующем созыве тюменской облдумы. По слухам, он даже может возглавить партийный список во время кампании 2021 года. «Старшим товарищам пришлась по вкусу его конструктивная кампания и умение общаться с большим количеством людей. Может и руководить фракцией будет. Тем более, что от нынешнего главы фракции ЛДПР в региональном парламенте Глеба Трубина кроме популизма ничего не видят», — рассуждают инсайдеры. Как на самом деле обстоят дела, неизвестно.

…, а Глеба Трубина отправляют в другой регион

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что после окончания срока полномочий в 2021 году глава ЛДПР в Тюменской облдуме Глеб Трубин не только покинет региональный парламент, но и уедет за пределы Тюменской области. Дескать, партийные перспективы лидера фракции весьма туманны, а теплое место он всегда может найти под крылом тестя, замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова. «Если не возглавит фракцию в свердловском парламенте, то уж место в бизнесе точно найдет», — посмеиваются сплетники.

Молодые единороссы поменяли вектор

В политической тусовке сплетничают, что молодым единороссам с амбициями теперь мало заполучить опытного патрона, который проведет их на вершину региональной партийной иерархии. Якобы тренд в партии теперь такой, что обращать внимание будут на тех, кто набрал себе как можно больше сторонников среди простого населения. Поэтому, начинающие партфункционеры обратили внимание на первичные организации партии в муниципалитетах — они стремятся возглавить «первички» и набрать пул лояльных к себе жителей. «А нечего было пенсионную реформу проводить. Теперь придется по деревням агитировать», — смеются слухмейкеры.

Крупный бизнесмен готовит себе лобби во власти

Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что владелец федеральной риелторской компании «Этажи», базирующейся в Тюмени, Ильдар Хусаинова заранее готовит себе лобби в тюменской облдуме. Якобы один из его заместителей Антон Сауков всерьез намеревается пройти в 2021 году в парламент. По слухам, он развил невиданную активность как в Тюмени, так и в районах области — и в области молодежной политики, и в общении с бизнесом. «Учитывая, что финансовая поддержка у Саукова на выборах будет что надо, Хусаинов может рассчитывать на „своего“ человека во власти», — рассуждают инсайдеры.

Оппозиция публично унизила ветерана тюменской политики

Политические инсайдеры активно обсуждают, что совместное заявление тюменской оппозиции в лице справедливоросса Максима Карпикова и выдвиженца от коммунистов Анатолия Княжева сильно ударило по первому секретарю тюменского обкома КПРФ Тамаре Казанцевой. Напомним, что оппозиционеры подписали соглашение о сотрудничестве своих наблюдателей на избирательных участках 8 сентября. Якобы эта акция не была согласована с Казанцевой или даже проведена вопреки ее прямому запрету. «По сути, таким заявлением молодые кандидаты публично продемонстрировали свое пренебрежительное отношение к мнению ветерана тюменской политики», — отмечают слухачи.

Сибирские татары недовольны властями Тюмени

Рассказывают, что у коренного населения юга Тюменской области — сибирских татар, появился новый повод для недовольства. Виной всему установка памятного камня покорителю Сибири Ермаку в историческом центре Тюмени, намеченная на 7 сентября. Представители диаспоры вроде бы смирились с тем, что казачьего атамана увековечат, да вот только проекты памятников татарских исторических деятелей раз за разом отвергаются местными властями. «Сами себя подводят под межнациональный конфликт», — зло перешептываются инсайдеры из диаспоры.

Инсайды ХМАО

Уволившийся сургутский чиновник так и не нашел работу

Алексей Андронов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что уволившийся из мэрии Сургута Александр Пелевин, который проработал в администрации города в разных должностях с 2004 года, а в последнее время был заместителем главы по соцвопросам, так и не нашел работу. «Сейчас он в отпуске, выходить из которого, кажется, не собирается. Была информация, что он пойдет работать в сургутсккий госуниверситет, на руководящую должность, но пока это только слухи», — резюмирует источник.

Силовики в ХМАО засомневались в компетенции СПЧ

Источники из силовых структур рассказывают, что в начале недели в Югре с неофициальным визитом работал эмиссар Совета по правам человека. «Было заявлено, что он прилетел детально разобраться в деле иеговистов. Но беседа, которая прошла в одном из кабинетов следственного комитета выглядела, скорее, как обмен мнениями и оказалась совершенно бесполезной. По-моему, он сам не понял, зачем прилетал», — считает собеседник агентства, добавляя, что в СПЧ сами не понимают, как реагировать на задержание последователей «свидетелей иеговы», после того, как их признали экстремистской организацией.

Из-за экологической катастрофы работы лишаются сотни югорчан

Инсайдеры рассказывают, что сотрудники «сургутского завода стабилизации конденсата» (принадлежит «Газпром переработке») уже «собирают чемоданы». Предприятие в прошлый раз попадало в поле зрения СМИ после скандала с тем, что дочка «Газпрома» загрязняла почву опасными веществами, после чего в компании начались проблемы. «На заводе куча людей сидят с подписанными заявлениями на увольнение с открытой датой, ждут какое решение примет руководство. И никто не знает, что делать с загрязнением, потому что ресурсов на устранение нет. И все боятся штрафа, потому что он будет огромный», — заключает собеседник.

Глава Сургутского района уступил своему главному политическому противнику

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой проиграл в суде противостояние со своим главным политическим оппонентом — мэром поселка Нижнесортымский Петром Рымаревым. Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил наложение штрафа на местные власти за то, что они отказываются принимать на баланс водоочистные сооружения, реконструкция которых обошлась почти в полмиллиарда бюджетных рублей. Объект пытались модернизировать почти полтора десятка лет и после окончания работ к его техническому состоянию остается много вопросов. «Для Трубецкого эта история как бельмо на глазу, он не может смириться с тем, что Рымарев отказывается ему подчиниться в этом вопросе. Но теперь и суд встал на сторону поселковых властей. Теперь последует очередная серию этой юридической драмы с апелляциями и касациями над которыми смеются во всех арбитражных судах», — судачат сплетники.

Горожане заставили югорского мэра уступить

Источники рассказывают, что презентованный с помпой проект рекреационной зоны в Ханты-Мансийске, согласно которого в городе появится чуть ли не курорт с бассейнами, зонами отдыха, и спортплощадками — вынужденная мера. «Ряшин (мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин — ред.) просто устал слушать жалобы людей на то, что им негде летом отдохнуть. Горожане давно требуют от него пляж или что-то подобное, но берега Иртыша настолько загрязнены, что там не только купаться нельзя, но и подходить к воде, желательно, аккуратно. Поэтому и нашли инвестора под такой проект. И люди довольны и Ряшин, вроде как, молодец. Хотя это, конечно, вынужденная мера», — резюмирует инсайдер.

Инсайды ЯНАО

Прокурору Ямала мешают делать карьеру

Вячеслав Егоров © URA.RU

В СМИ просочилась информация, что против прокурора Ямала Александра Герасименко следователи начали проверку. Якобы тот угнетает бизнес Олега Ситникова, главы «Корпорации Роснефтегаз». Но пока никаких официальных подтверждений эта информация не нашла.

По одной из версий инсайдеров, заказчиком истории якобы может являться сам предприниматель. «Таким образом он может мешать назначению Герасименко. В статьях есть характерные для бизнесмена фразы, а конфликт между сторонами длится еще со времен бывшего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина», —высказывают мнение инсайдеры. Герасименко, напомним, прочат в главы Уральской транспортной прокуратуры, и в случае назначения он усилит свое влияние.

Глава ямальских эсеров вернулся с отпуска за несколько дней до выборов

Андрей Загумённов © URA.RU

Глава ямальского отделения «Справедливой Россия» Валерий Степанченко отсутствовал на Ямале примерно с конца июня до начала осени. На это время за главного оставалась член бюро совета регионального отделения Яна Яцкова. По информации инсайдеров, политик якобы только на этой неделе вернулся в округ после длительного отпуска. Глава партии на Ямале уехал из Салехарда в преддверии избирательной кампании в муниципалитетах и довыборов в окружное Заксобрание. «Некоторые из кандидатов возмущены поведением Степанченко и отсутствием помощи со стороны руководства партии», — болтают слухачи.

В ямальском Росприроднадзоре продолжаются скандалы

По информации инсайдеров «URA.RU», сотрудники ямальского Росприроднадзора после отставки экс-главы управления Сергея Попова начали рано радоваться. Если верить слухам, исполняющий обязанности руководителя подразделения Александр Петров имеет не меньше скелетов в шкафу, чем бывший начальник. «История не закончилась. Попов ушел, но пришел его зам Петров, который как раз и занимался всеми делами, по которым были претензии к Попову», — высказал свою версию собеседник. Как дела обстоят на самом деле, приходится только гадать.

В рядах КПРФ раскол

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Инсайдеры в Ноябрьске сообщают, что в рядах местных коммунистов разгорается раскол между рядовыми членами и главой городской ячейки Андреем Шепелевым. По информации собеседников, лидер коммунистов на Ямале Елена Кукушкина перестала доверять руководству Ноябрьского отделения КПРФ, а рядовые коммунисты видят своим лидером Александра Зимина. «Его шансы будут зависеть от итогов выбором в думу Ноябрьска», — говорят инсайдеры.

Ямальский военкомат агитирует призывников голосовать за единороссов

В преддверии дня выборов появился документ, который якобы рассылает окружной военный комиссариат в свои отделения. Там объясняется, что с призывниками и их родителями нужно проводить «разъяснительную работу», дабы убедить голосовать на выборах за определённую партию. А также им надо намекать, что при «правильном» голосовании, ребята имеют шанс попасть в элитные войска. По словам инсайдеров, документ подписан врио окружного военного комиссара (ОВК) Робертом Асяновым. Однако мужчина давно ушел на пенсию. Злые языки поговаривают, что все бы ничего, но шрифт и не состыковки в фамилиях военных комиссаров (сейчас врио ОВК — Василий Анкин), указывают на вброс от конкурентов.

Газовики и нефтяники не получили премии

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Болтают, что некоторые сотрудники компаний тепло-энергетического комплекса «тюменской матрешки» не получили премии к профессиональному празднику — Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Однако надежды они не теряют. «Надеемся, что премии придут вместе с зарплатой», — шепчутся в одной из «дочек» «Газпрома» на Ямале. Дополнительных выплат ждут и сотрудники югорской компании «Сургутнефтегаз». Премии у газовиков и нефтяников, отметим, порой достигают размера зарплаты, так что работники на них сильно рассчитывают.

Уволенные сотрудники пресс-службы губернатора смогут найти работу

В правительственных курилках болтают, что экс-сотрудники пресс-службы губернатора Ямала, покинувшие структуру после реформы, несмотря на претензии к качеству их труда, смогут найти себе работу. «Эти люди работали в правительстве годами (еще со времен экс-губернаторов, — прим. ред.) и имеют кучу знакомств», — поясняют слухачи.

Между тем, в пресс-службу сейчас ищут новых людей. «В правительстве хотят выстроить структуру, где сотрудники будут реально работать и решать несколько задач», — болтают слухачи. К слову, некоторые сотрудники сами не выдержали ритма и уже написали заявление по собственному желанию.

Инсайды Пермского края

Губернатор стал заложником ситуации, которую сам создал

Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников не знает, как не потерять лицо, выступая во время прямых эфиров в Instagram, сообщают источники. Они говорят, глава региона, отвечая на вопросы, руководствуется данными, которые дают ему подчиненные из профильных министерств, но эти документы далеко не всегда отражают действительность. «В отчетах все красиво, формально — проблему решили, и губернатор об этом заявляет в открытую, а люди на местах смеются над ним и обвиняют во лжи. Говорят, что проблема как была, так и осталась. И крайним в итоге остается Решетников», — пояснил инсайдер.

Вице-мэр обманул Решетникова

Поговаривают, что глава региона Максим Решетников остался очень недоволен работой вице-мэра Перми Виктора Агеева, который рассказывал ему о том, что проблема с владельцами киосков в городе решена. «Агеев докладывал Решетникову, что провел встречу с предпринимателями, Решетников ему верил и думал, что все хорошо. На деле же оказывалось, что Агеев, если и провел встречу, то с узким кругом ИПшников, которые ожидаемо ничего плохого про реформу не говорили, а всех недовольных просто не приглашали», — сообщил инсайдер. В итоге проблема вышла на федеральный уровень и теперь уже в Конституционном суде России представители бизнес-сообщества будут оспаривать принятые в городе и крае решения.

В Перми ждут самый массовый протест за последние годы

Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти города и края опасаются, что предпринимательское сообщество всего за один-два дня может устроить восстание, сообщают инсайдеры. «Бизнесмены уже смогли объединиться, собрав 2000 подписей против отмены единого налога на вмененный доход. Но город все равно будет рассматривать этот вопрос. Если депутаты поддержат отмену, то предприниматели могут устроить бунт», — говорит источник. При этом, утверждает он, если депутаты пермской городской думы все же не станут отменять ЕНВД, то это сильно ударит по имиджу губернатора Максима Решетникова уже на федеральном уровне и помешает ему переехать в Москву. «Если он в Перми не смог протолкнуть такую норму, то как тогда ему доверять подобные инициативы на федеральном уровне», — говорит собеседник агентства.

Осужденного пермского депутата заменит фокусник

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сообщается, что кресло депутата законодательного собрания Пермского края Егора Заворохина освободится уже в ближайшее время. «Он проиграл апелляцию в краевом суде, его признали виновным, приговор вступил в законную силу. Теперь депутаты должны лишить его мандата. От даты лишения будет зависеть дата выборов — это будет, либо март, либо сентябрь 2020 года», — пояснил инсайдер.

Он убежден, что за это депутатское кресло развернется борьба оппозиции. «Реальные кандидаты не захотят тратить деньги и вкладываться в кампанию, чтобы посидеть в парламенте только год (в 2021 году — очередные выборы в заксобрание). Выдвинутся обиженные, униженные и оскорбленные краевой властью кандидаты», — заявил инсайдер. При этом он уточнил, что вероятнее всего власть выдвинет и своего кандидата, которым может стать фокусник Владимир Данилин — он уже был депутатом по этому округу. «Вот и покажет Данилин фокус всем оппозиционерам. Пока они будут драться между собой, люди просто выберут того, кто знают», — говорит инсайдер.

Силовики начнут привлекать конкретных лиц по уголовному делу «Единой России»

Инсайдеры сообщают, что уже на следующей неделе сотрудники следственного комитета начнут привлекать конкретных лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу, связанному с хищениями в реготделении партии «Единая Россия». «Есть большая вероятность, что первым делом придут за действующим руководителем исполкома партии Станиславом Швецовым», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что сейчас силовики взяли паузу, чтобы не создавать лишних информационных поводов, но «уже 9 сентября делу придадут ускорение».

Эпизод с хищениями в 2018 году при строительстве пермского зоопарка — только начало

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что изъятые 4 сентября в ходе обыска документы в управлении капитального строительства Пермского края и АО «РЖДСтрой» могут привести силовиков к другим возможным преступлениям. «Это один эпизод и достаточно свежий. Сейчас полиция начнет проверять еще и документы прошлых лет, в том числе и за 2016 год, когда губернатором Пермского края был Виктор Басаргин», — пояснил инсайдер.

Уточняется, что на самом деле общий объем хищений по текущему эпизоду составляет не 130, а «всего-то» 80 миллионов рублей, тогда как общий объем вливаний в строительство пермского зоопарка уже давно перевалил за миллиард рублей.

Звездный готов дать бой админресурсу на выборах

В отличие о протестной Полазны, жители которой объявили бойкот предстоящим 8 сентября выборам, жители поселка Звездного наоборот, активно призывают избирателей «проявить гражданскую позицию». Так они намерены дать серьезный бой админресурсу, который заинтересован «высушить» явку избирателей и протащить своих кандидатов. «Админресурс намеренно молчит о выборах, чтобы пришло как можно меньше людей и тогда приведенные ими кандидаты, „сделают“ нам выбор», — говорит инсайдер, отмечая, что полазненцы должны действовать на опережение.

Фонд капитального ремонта пишет заявление в полицию

Сотрудники фонда капитального ремонта Пермского края решили пожаловаться в полицию на ООО «Верхнекампроект», сообщает инсайдер. Он утверждает, что поводом для написания жалобы стало заявление руководства проектной организации о том, что фонд публично лжет. «На самом деле ООО „Верхнекампроект“ не предоставило в фонд проект, где была бы отражена сквозная трещина на доме по Комсомольскому проспекту, 31а. Может, у них он и есть, и кому-то они его показывали, но в фонде лежит другой документ», — сообщает инсайдер.

Неугодных кандидатов не допустили до выборов

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что в этом году до единого дня голосования всех реальных оппозиционно настроенных кандидатов, которые имели хоть какие-то шансы на победу, попросту не допустили до выборов. «Местные территориальные избирательные комиссии провели зачистку — кого-то просто не зарегистрировали, найдя кучу нарушений, кого-то сняли после регистрации, кого-то исключили по суду, а кто-то и вовсе снялся сам, испугавшись последствий», — пояснил инсайдер.

Он говорит, что таким образом люди будут выбирать только между кандидатами, которые угодны и которые условно угодны краевой администрации. «Остальные — не в счет. У оставшихся шансы на победу стремятся к нулю», — говорит источник.

Оппозиция жалуется на прессинг

Коммунисты и либерал-демократы возмущены ходом предвыборной кампании в Прикамье. Первые заявили о том, что на их кандидатов в Юго-Камске оказывается «беспрецедентное давление» со стороны местной власти. Источник назвал «грязными» выборы в земсобрание муниципального района. Кандидату от «коммунистов» якобы, не дают вести агитацию и препятствуют встрече с населением. Вторые и вовсе — намерены подать жалобы в следственный комитет и прокуратуру. Либерал-демократы говорят, что глава Пермского района Александр Кузнецов «устроил вакханалию». Чиновник, якобы, вовсю использует админресурс с подкупом избирателей и привлечением полиции, которая блокирует оппозиционных кандидатов, не давая им работать.

Клон управляющей компании хочет захватить власть в микрорайоне Перми

Управляющая компания «Уральское качество» планирует захватить большинство домов в микрорайоне Гайва, сообщают источники. Сейчас под ее управлением находится уже 13 многоквартирных домов, и она регулярно подает заявления в инспекцию жилнадзора Прикамья на новые дома, но получает отказы. Сообщается, что ООО «Уральское качество» является клоном обанкротившейся управляющей компании «Гайва» — у них один и тот же юридический адрес. При этом создана эта компания одним из директоров «Гайва» — Вадимом Жуйковым и экс-директором УК «КОД» Антоном Елуповым.

Судебная борьба пермской инвесткомпании с Цетробанком бессмысленна

Один из ведущих в прошлом финансовых игроков — компания «ВИТУС» — цепляется за соломинку, пытаясь в суде оспорить аннулирование лицензии на финансовую деятельность. У компании нет никаких шансов вернуться на рынок, говорит инсайдер. «Центробанк выдавливает все российские частные кампании с рынка, оставляя крупнейших игроков — «Сбербанк» и «ВТБ», где есть доля госучастия. У оставшихся на плаву есть только один выход», — поясняет инсайдер. — Находить общий язык с регулятором при поддержке все тех же крупных игроков, остальные обречены».

Крупный пермский застройщик в шаге от пропасти

Испытывающий серьезные финансовые сложности «Трест 14» скорее всего уже не сможет выкарабкаться из долговой ямы, в которой оказался несколько лет назад. По слухам, сейчас руководство строительной компании ищет наиболее «безболезненный способ ухода с рынка». «Тот факт, что строительная компания уже два года распродает свои активы, говорит о том, что вопрос просто так не решить и «пациент скорее мертв, чем жив», — говорит источник. Судьба «Треста 14» должна решиться в ближайшее время на собрании акционеров. Вполне вероятно, что топ-менеджеры откажутся от спасения утопающего корабля.

Инсайды Курганской области

Сенатора Перминову потеряли

Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор Елена Перминова, которая собиралась приехать в Курган накануне выборов, пропала из публичной повестки. Кое-кто и и вовсе поговаривает, что она не появилась в родном регионе. «Наверное, уже ни на что не надеется и ищет себе новое место работы», — говорят сплетники. Они уверены: хотя Перминова и вошла в список сенаторов от Шумкова, шансы оставить за собой кресло в Совете Федерации у нее минимальные.

Зауральцы гадают, кто из замов губернатора останется

Курганские сплетники прикидывают, кто из действующих замов губернатора останется работать в правительстве после выборов. В уходе зама по социалке Татьяны Менщиковой мало кто сомневается, а замгубернатора Иван Зонтиков, как говорят, может в итоге остаться. Кое-кто даже предполагает, что региона может покинуть ближайший соратник Шумкова Андрей Саносян. «Гадать осталось недолго», — успокаивают слухачи.

Саносян забрал детей?

Екатерина Сычкова © URA.RU

Особо продвинутые сплетники даже утверждают, что замгубернатора Андрей Саносян согласован на новое место работы в Нижнем Новгороде. «Уже детей забрал из школы, они пошли по новому месту жительства. Сидит на чемоданах, ждет, когда пройдут выборы и стартует», — говорят слухмейкеры.

Шумкова ждут проблемы после выборов

Сплетники размышляют о том, какие трудности ждут врио губернатора Вадима Шумкова после того, как пройдут выборы и его оставят приглашенные пиарщики. «Пресс-служба совсем разучилась работать, отношения со многими СМИ испортились, как с этим будут справляться после выборов — большой вопрос. А ведь работа у Шумкова только начинается», — судачат злые языки.

В правительстве поставят турникет

Чиновники правительства шепчутся, что на входе здания будет установлен турникет, который будет четко фиксировать время их прихода и ухода. «Обидно только, что все „шишки“ проходят обычно через задний вход и их это нововведение не коснется», — сетуют сплетники.

Чиновникам напомнили про дресс-код

Владимир Жабриков © URA.RU

В зауральском правительстве продолжают «закручивать гайки». На этот раз, как рассказывают слухачи, девушкам напомнили о необходимости одеваться пристойно. «Запрещены вызывающие мини-юбки, броские украшения. Хорошо, хоть обручальные кольца пока не запретили», — ворчат злопыхатели.

Жители «курганской Рублевки» надеются на нового руководителя сельхозакадемии

В поселке КСХА с особой надеждой восприняли возможность назначения на пост ректора сельхозакадемии Владимира Чумакова. «Говорят, у него дети и внуки живут в многоквартирных домах, которые отапливает академия. Значит, есть надежда, что этой осенью жители не будут мерзнуть до зимы, как это практикуется в последние годы», — шепчутся в поселке.

Правда, по слухам, у самих сотрудников академии настроения не такие радужные. Кое-кто, как рассказывают сплетники, уже получил нагоняй от нового руководителя.

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