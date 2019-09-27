Курганские депутаты недовольны реформой аппарата губернатора

Юрий Ярушин считает, что новые правила снижают статус депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской областной думы недовольны, что их мнение не будет учитываться при назначении замов губернатора. Соответствующие поправки были приняты на заседании думы, передает корреспондент «URA.RU».

Возмущение высказал депутат от ЛДПР Юрий Ярушин. «Мы вообще не согласуем ни одного замгубернатора. Я считаю, что это неуважение к депутатам», — отметил он. В ответ врио замгубернатора Константин Ермаков, который представлял законопроект, напомнил, что все руководители департамента регулярно отчитываются о своей работе в думе. Ярушин также выразил недовольство, что документ принимают в спешке, которую ранее объяснили необходимостью формировать новое правительство. Он предложил принять документ лишь в первом чтении, однако эта инициатива не набрала достаточно голосов депутатов.

Василий Кислицын хотел видеть губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидер фракции КПРФ Василий Кислицын выразил недоумение, почему такой важный законопроект депутатам представляет не лично губернатор. Спикер областной думы Дмитрий Фролов объяснил, что Вадим Шумков находится на коллегии в прокуратуре и не может присутствовать на заседании думы. В ответ на возмущение Кислицына, что глава региона вообще редко встречается с депутатами, спикер пошутил, что коммунисту стоит вступить в «Единую Россию».

В результате голосования законопроект набрал 20 голосов «за» среди присутствующих депутатов. Необходимый для принятия рубеж в 23 голоса был набран посте того, как были вскрыты конверты с голосованием отсутствующих депутатов.