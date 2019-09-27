Россиян невозможно защитить от мошенников, подменяющих номера банков

В России не существует защиты от мошенников, которые подменяют номера банков. Кредитные организации никак не могут уберечь своих клиентов, считают эксперты, опрошенные «URA.RU». Создание специальной системы защиты пока не представляется возможным, уверены собеседники агентства.
«Попадаются на уловки либо люди очень занятые, которые не могут сразу осознать, что это мошенники, или пожилые люди, у которых ослабленные реакции», — пояснил «URA.RU» эксперт в области информационно безопасности Виталий Вехов. По его словам, защититься от мошенников можно только одним способом: не передавать никакие данные по телефону и уточнять в банке, действительно ли от них кто-то звонил.
Такого же мнения придерживается хакер Александр Варской. По его словам, крупные банки уже давно не звонят клиентам с просьбой продиктовать свои данные. Собеседник считает, что создание специального механизма, который бы автоматически блокировал номера мошенников, может повлечь за собой большие проблемы со связью. «Очевидно, что, применяя какие-то технические средства масштабного плана по изменению всего устройства, мы рискуем какое-то время прожить без связи», — пояснил Варской.
Ранее стало известно, что за лето резко выросло количество мошенников, которые подменяли номера банков. С июня по август им удалось подменить почти 200 банковских номеров, напоминает «Национальная служба новостей». Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи телефонных номеров, с которых клиентам банков звонили мошенники.