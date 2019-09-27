В Кургане поменяли место строительства бассейна, на который выделили четверть миллиарда рублей

Надежда Дубив рассказала, как продвигается работа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый бассейн курганского госуниверситета будет построен недалеко от ледового дворца в Заозерном. Об этом «URA.RU» рассказала ректор вуза Надежда Дубив.

«Рядом с ледовым дворцом был пустырь, они будут в одной линии», — уточнила местоположение стройки руководитель КГУ. Госуниверситету из федерального бюджета на строительство бассейна выделили 236 млн рублей. Чтобы их освоить, необходимо выполнить часть работ уже до конца года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вопросы возникли к изначально запланированному участку для строительства. Выяснилось, что он расположен далеко от коммуникаций и остановок общественного транспорта. Сумма дополнительных затрат может составить 40 млн рублей.