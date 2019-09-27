«НОВАТЭК» отказался от помощи государства в главном проекте Ямала

Газовая компания «НОВАТЭК» не нуждается в финансировании своего проекта «Арктик СПГ-2» из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как заявил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, строительство технологических линий по производству сжиженного природного газа «вышло на полную мощность».
«Сейчас мы уже вышли на полную мощность. Почти 20 млн тонн возим грузов, оплачивая государству через тарифы их вложения. И больше нам никакой помощи по финансированию будущих проектов наших из [государственных] средств категорически не нужно», — приводит слова Михельсона РБК.
Он добавил, что на текущий момент «НОВАТЭК» уже выплатил государству (в лице Фонда национального благосостояния) около 200 миллионов долларов в рамках кредита на строительство первого проекта «Ямал СПГ». «Тело» кредита, по словам Михельсона, компания начнет закрывать в 2022 году.
В июле Леонид Михельсон обратился к правительству с просьбой просубсидировать процентные ставки на строительство судов для транспортировки газа «Арктик СПГ-2». В качестве одного из вариантов он предлагал выделить средства ФНБ и разместить их на счетах госкорпорации ВЭБ.РФ, которая установила бы для «НОВАТЭКа» более низкую ставку.
«Арктик СПГ-2» — проект энергетической компании «НОВАТЭК» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Ямале. Предполагается, что строительство технологических линий «Арктик СПГ-2» завершится к 2023 году. На это же время запланировано начало добычи сырья.