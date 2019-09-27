В Кургане в ведомственной поликлинике МВД ограничили прием пациентов

В ведомственной поликлинике не хватает врачей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В медико-санитарной части МВД в Кургане перестали принимать членов семей работников полиции. Об этом рассказала жена бывшего сотрудника полиции.

«Я 15 лет не видела своего мужа — он круглосуточно пропадал на работе, а теперь не могу и такой льготой воспользоваться», — высказала свое возмущение читательница «URA.RU». В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили, что действуют ограничения. «Прием членов семей сотрудников органов внутренних дел в поликлинике УМВД временно ограничен в связи с отсутствием врачей. Граждане могут получить медицинскую помощь по полисам ОМС в любом другом медучреждении», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Радаева.

Она заверила также, что с середины октября прием членов семей сотрудников будет возобновлен.