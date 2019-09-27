Суд отпустил на свободу уральских полицейских, обвиненных в убийстве задержанного

Оспорить решение некому Фото: телерадиокомпания Телекон, г. Нижний Тагил

Полицейские из Нижнего Тагила Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков, обвиненные в убийстве задержанного Станислава Головко, выйдут на свободу. Такое решение принял Тагилстроевский районный суд, удовлетворив ходатайство осужденных об условно-досрочном освобождении. Выйти на свободу они должны через 10 дней, когда закончится срок обжалования.

В том, что решение останется в силе, сомнений нет — оспорить его некому. «Сестра Головко, конечно, против, но наши права в этом деле ограничены: как указал нам областной суд, она не является потерпевшей по этому делу, — пояснил „URA.RU“ ее адвокат Алексей Бушмаков. — А прокуратура не возражала [против выхода силовиков на свободу]. Простые граждане сидят и не выходят, а бывшие сотрудники долго не сидят».

При этом убийство Головко до сих пор не раскрыто. «Полицейских признали виновным лишь в том, что они его били, а кто причинил ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался, до сих пор не установлено, — говорит Бушмаков. — СК либо зашел в тупик, либо не хочет работать. Поэтому сестра Головко летит в Москву на прием к Бастрыкину, потому что наши cледователи работают только с пинка».

«Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) принято к производству следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе Следственного управлениия СКР по Свердловской области. — Выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления».

27 сентября 2017 года тагильские полицейские по подозрению в краже задержали ранее судимого 41-летнего Станислава Головко. После трех дней, проведенных в отделе полиции № 17, он умер. Экспертиза обнаружила у него черепно-мозговую травму, перелом ребер и множество синяков на теле.