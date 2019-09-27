После пыток заключенного насильно перевели в психиатрическое отделение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подробности опроса осужденного Дмитрия Сергеева, которого избивали и насиловали в исправительной колонии №9 Соликамска (Пермский край), опубликованы на личной странице в Facebook правозащитника Владимира Осечкина. Известно, что сегодня с пострадавшим общался адвокат.

«Сергеев в сентябре 2019 года переводил более 25 000 рублей за безопасность дневальному Лопаткину (это насильник на видео)», — рассказывает Осечкин. Со слов осужденного, в исправительной колонии «минимум два года действовала секция дисциплины и порядка, закамуфлированная под „Добровольную пожарную дружину“, члены которой по указанию сотрудников били неугодных». Также сообщается, что после пыток (и до публикации видео) Сергеева насильно перевели в психиатрическое отделение медсанчасти колонии.

О пытках заключенного в колонии Соликамска стало известно 25 сентября. Видео распространил Осечкин. На следующий день на место прибыли сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. В отношении заключенных возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании.