Прорывы системы отопления в квартирах уже устранили Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Представители Центрального военного округа и Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны РФ по ЦВО провели проверку в квартирах военных в Елани (Свердловская область), жильцы которых жаловались на потопы. Рабочая группа убедилась, что в отопительный сезон жилье действительно заливало водой.

«В ходе проверки установлено, что при запуске системы отопления многоквартирных домов произошло четыре порыва системы отопления. В настоящее время порывы системы отопления устранены», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ЦВО. Там уточнили, что за эксплуатационный учет домов с 1 октября прошлого года отвечает сторонняя управляющая компания «Сухоложская».

«Просим жильцов квартир не утаивать информацию по поводу возникновения порывов системы отопления и своевременно оповещать об их возникновении не только СМИ, но и командование гарнизонов для принятия своевременных мер», — добавили в ЦВО.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Елани квартиры военных регулярно заливает водой в отопительный сезон. Жильцы вынуждены сидеть без отопления, поскольку, когда его включают, в дома льются потоки кипятка. Экстренные службы не выезжают в город, а жены военных не обращаются за помощью, опасаясь последствий для супругов.