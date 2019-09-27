Юрий Алтынов покинул свой пост, говорит источник Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Глава УМВД Тюменской области Юрий Алтынов ушел в отставку. Эту версию сообщает источник «URA.RU».

«Он сегодня объявил об этом коллективу и попрощался», — сказал собеседник. Сказать, кто займет пост Алтынова, собеседник затруднился.

В пресс-службе ведомства подтвердили данные. На сайте правовой информации документ об отставке Алтынова пока не опубликован.

Алтынов занимал этот пост с 2014 года по указу президента России. Недавно Управление собственной безопасности МВД РФ провело выездную проверку УМВД по Тюменской области. Поводом стало обращение депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева. Тот обвинил Алтынова в установке на служебной машине подложных номеров, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД. По итогам проверки выяснилось, что номера на машине не были поддельными. Но за многочисленные нарушения ПДД к дисциплинарной ответственности был привлечен водитель тюменского управления Горшков.