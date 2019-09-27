В Киргизии захотели отказаться от кириллицы из-за фразы Малахова

После заявления журналиста Андрея Малахова о том, что киргизский таксист мог намеренно убить в ДТП сына российского миллионера Владимира Маругова Александра, в Киргизии с новой силой вспыхнули разговоры об отказе от кириллицы. Об этом «URA.RU» рассказал эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев.
По словам политолога, в его стране очень бурно обсуждают эфир российского шоу. Некоторые граждане восприняли обвинения Малахова в адрес уроженца Киргизии как национальное оскорбление, и это спровоцировало волну негатива в сторону России. Сариев поведал, что в стране уже долгое время ведутся споры о том, стоит ли отказаться от актуальной сейчас кириллицы в пользу латиницы. «Предвзятое, грубое» заявление Малахова запустило это обсуждение с новой силой.
«Один наш депутат предлагал перейти на латиницу, поскольку мы остались единственной тюркской республикой в Центральной Азии, которая использует кириллицу. Шли дебаты. И вдруг — Малахов с такой речью совершенно шовинистической», — рассказал Сариев.
Политолог заметил, что сейчас абсолютное большинство его сограждан поддерживает кириллицу, однако конфликт мог все изменить, поскольку этот тип письменности ассоциируется именно с РФ. «Это был сильный эмоциональный всплеск. Но, я думаю, после извинений Малахова конфликт сойдет на нет. Слишком велико влияние России [на Киргизию]», — сказал Сариев.
Ранее Малахов в эфире своего шоу заявил о виновности таксиста из Киргизии в смерти Александра Маругова, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». По предположению ведущего, это было заказное убийство, а водитель Исламбек Акбаров действовал по плану, сбивая Маругова, двигавшегося на мотоцикле. В ответ власти республики оскорбились и вызвали в МИД республики российского дипломата, уточняет «Ридус».