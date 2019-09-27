Малахов ответил на обвинения в разжигании международного скандала

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Андрей Малахов, малахов андрей
Андрей Малахов оправдался перед властями КиргизииФото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что не хотел оскорбить граждан Киргизии в передаче «Прямой эфир». Ранее журналист обвинил киргизского таксиста, который попал в смертельное ДТП с участием сына российского миллионера Владимира Маругова Александра.

«Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — написал Малахов в журнале Starhit, редактором которого является. Журналист также добавил, что в эфире программы на федеральном канале пытался утешить мать Александра Магурова и вместе с ней размышлял о причинах его гибели. В своем ответе киргизским властям он также высказал мнение, что люди, преступившие закон, не имеют национальности.

Ранее во время передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ведущий заявил о виновности таксиста в смерти Магурова. Он предположил, что водителю могли предложить устроить аварию с наследником совладельца «Мясной империи» за денежное вознаграждение, сообщает «Царьград». Журналист также упомянул о сложной экономической ситуации в Киргизии. На что власти республики оскорбились и вызвали в МИД республики российского дипломата, передает RT.

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