Малахов ответил на обвинения в разжигании международного скандала

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что не хотел оскорбить граждан Киргизии в передаче «Прямой эфир». Ранее журналист обвинил киргизского таксиста, который попал в смертельное ДТП с участием сына российского миллионера Владимира Маругова Александра.
«Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — написал Малахов в журнале Starhit, редактором которого является. Журналист также добавил, что в эфире программы на федеральном канале пытался утешить мать Александра Магурова и вместе с ней размышлял о причинах его гибели. В своем ответе киргизским властям он также высказал мнение, что люди, преступившие закон, не имеют национальности.
Ранее во время передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ведущий заявил о виновности таксиста в смерти Магурова. Он предположил, что водителю могли предложить устроить аварию с наследником совладельца «Мясной империи» за денежное вознаграждение, сообщает «