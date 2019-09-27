26 сентября 2019
25 сентября 2019

На Ямале расселяют опасный детсад, который открывал Кобылкин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., детский сад, детская одежда, сон час, шкафчики детские
Эксперты заметили опасную динамику появления трещинФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детский сад «Мамонтенок» в Салехарде, который в 2017 году открывал экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, будет временно закрыт из-за трещин в здании. Об этом сообщила заместитель главы Салехарда по социальной политике Ирина Максимова.

О возможных опасностях нахождения в дошкольном учреждении сообщили представители застройщика — ООО «ВИС Девелопмент». Специалисты заметили динамику в появлении трещин, из-за чего было принято решение на время перевести воспитанников в другие детские сады. Для обсуждения ситуации и вариантов перевода в другие учреждения вечером 27 сентября в каждой группе пройдут родительские собрания. Уже известно, что на данный момент воспитанников «Мамонтенка» готовы принять 11 детсадов. Всего же в детский сад ходит 455 детей, но из-за отпусков не все из них сейчас находятся в округе.

«Все люди, находящиеся сегодня в детском саду, в безопасных условиях. Просто у застройщика появились предположения, на которые они хотят получить ответы. Перевод детей обусловлен исключительно обеспечением безопасности работ по обследованию», — передает «Север-пресс» слова Максимовой. Она уточнила, что надеется на понимание со стороны родителей.

Ранее «URA.RU» сообщало. что в 2017 году экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин участвовал в открытии детского сада «Мамонтенок». Объект строился в рамках проекта государственно-частного партнерства.

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