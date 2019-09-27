На Ямале расселяют опасный детсад, который открывал Кобылкин

Детский сад «Мамонтенок» в Салехарде, который в 2017 году открывал экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, будет временно закрыт из-за трещин в здании. Об этом сообщила заместитель главы Салехарда по социальной политике Ирина Максимова.
О возможных опасностях нахождения в дошкольном учреждении сообщили представители застройщика — ООО «ВИС Девелопмент». Специалисты заметили динамику в появлении трещин, из-за чего было принято решение на время перевести воспитанников в другие детские сады. Для обсуждения ситуации и вариантов перевода в другие учреждения вечером 27 сентября в каждой группе пройдут родительские собрания. Уже известно, что на данный момент воспитанников «Мамонтенка» готовы принять 11 детсадов. Всего же в детский сад ходит 455 детей, но из-за отпусков не все из них сейчас находятся в округе.
«Все люди, находящиеся сегодня в детском саду, в безопасных условиях. Просто у застройщика появились предположения, на которые они хотят получить ответы. Перевод детей обусловлен исключительно обеспечением безопасности работ по обследованию», — передает «Север-пресс» слова Максимовой. Она уточнила, что надеется на понимание со стороны родителей.
Ранее «URA.RU» сообщало. что в 2017 году экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин участвовал в открытии детского сада «Мамонтенок». Объект строился в рамках проекта государственно-частного партнерства.