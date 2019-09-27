Максиму Аверину выписали штраф в 500 рублей
Очевидцы засняли конфликт, который на борту самолета устроил актер, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин. На видео артист спорит с бортпроводниками, ругается матом и пытается выбить телефон из рук оператора.
«Не надо снимать, потому что это запрещено», — произносит Аверин после того, как бьет по камере очевидца. Видно, что актер с трудом стоит на ногах и пытается выяснять отношения с сотрудниками авиакомпании. Как пишет «Пятый канал», опубликовавший запись, за дебош Аверину выписали штраф в 500 рублей.
Аверин устроил скандал на борту лайнера, совершавшего перелет из Барнаула в Москву. Актера задержала транспортная полиция в аэропорту Шереметьево, передает «Ридус». В отношении Аверина составлен протокол по статье «мелкое хулиганство».