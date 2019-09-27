Появились кадры пьяного дебоша звезды сериала «Глухарь» в самолете. ВИДЕО

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Похороны Натальи Крачковской. Москва, аверин максим
Максиму Аверину выписали штраф в 500 рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Очевидцы засняли конфликт, который на борту самолета устроил актер, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин. На видео артист спорит с бортпроводниками, ругается матом и пытается выбить телефон из рук оператора.

«Не надо снимать, потому что это запрещено», — произносит Аверин после того, как бьет по камере очевидца. Видно, что актер с трудом стоит на ногах и пытается выяснять отношения с сотрудниками авиакомпании. Как пишет «Пятый канал», опубликовавший запись, за дебош Аверину выписали штраф в 500 рублей.

Аверин устроил скандал на борту лайнера, совершавшего перелет из Барнаула в Москву. Актера задержала транспортная полиция в аэропорту Шереметьево, передает «Ридус». В отношении Аверина составлен протокол по статье «мелкое хулиганство».

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© Служба новостей «URA.RU»
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