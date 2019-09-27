Женщина решила обратиться в ЕСПЧ Фото: страница Екатерины Конопенко в Facebook

В Магнитогорске тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, которую уволили из-за интимной фотосессии, собирается подать в суд на руководство детско-юношеского центра (ДЮЦ) «Максимум». Женщина уверена, что начальство нарушило закон, лишив ее работы.

«Уволенный тренер считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд», — передает РИА «Новости». Детского тренера обвинили в нарушении нравственных и этических норм из-за откровенных снимков, которые она сделала почти двадцать лет назад. Кадры с обнаженной женщиной находились в открытом доступе в социальной сети «ВКонтакте».

Сначала об эротических фотографиях стало известно уполномоченному по правам человека Челябинской области, по заявлению которой за дело взялась прокуратура, сообщает «Ридус». В результате прокурорской проверки руководство учреждения получило представление о дисциплинарном взыскании. После чего тренера уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка). Дозвониться до руководства центра журналистам «URA.RU» не удалось — на момент публикации сотрудников не было на рабочем месте. Теперь педагог хочет обратиться в Европейский суд по правам человека, передает телеканал 360.