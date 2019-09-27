Соратнику свердловского вице-губернатора готовят пост в тюменском правительстве

Место главы департамента пока вакантно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента экономики Тюменской области может стать Дмитрий Щукин. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Щукин является давним соратником зама свердловского губернатора Олега Чемезова.

По версии инсайдера, его кандидатуру лоббирует вице-губернатор, курирующий ведомство, Владимир Сысоев. «Сейчас Сысоев сделал Щукина своим помощником. Ясно, что это не уровень для такого человека», — сказал собеседник. Не исключено, что пост помощника Щукин занимает лишь временно.

По версии инсайдера, губернатор Тюменской области Александр Моор пока не согласовывает Щукина на этот пост главы депэкономики. Глава региона всегда очень внимательно подходит к решению кадровых вопросов. «Как он сказал СМИ, назначаю долго, увольняю быстро», — напомнил источник. Дозвониться до пресс-службы тюменского губернатора и замгубернатора Сысоева не удалось.

Ранее Щукин был главой УК «Партиком», этот пост он покинул в июне 2019 года. Компания, по данным системы СБИС, принадлежала экс-депутату Тюменской областной Думы, а ныне замгубернатора Свердловской области Чемезову. Он перестал владеть ей 10 апреля 2019 года, в тот же день собственником стала его жена Ирина Чемезова. Вторым совладельцем сейчас является Надежда Валова.

Ранее пост директора департамента экономики Тюменской области занимала Ольга Простнева. По данным инсайдеров, она уволилась из-за разногласий с замгубернатора Сысоевым.