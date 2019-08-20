Глава департамента Тюменской области уволилась, поссорившись с замом губернатора

Директор департамента экономики Тюменской области Ольга Простнева могла покинуть свой пост из-за разногласий с замгубернатора Владимиром Сысоевым. Об этом «URA.RU» сообщил источник во властных кругах.
«У Простневой был ряд серьезных несовпадений с Сысоевым, который курировал ее ведомство. Это не тот случай, когда увольнение связано с повышением. Возможно, через какое-то время мы увидим Простневу в другом регионе и не факт, что во власти», — отметил инсайдер.
По официальным данным, распоряжение об увольнении чиновницы подписал губернатор Александр Моор. В пресс-службе правительства региона «URA.RU» сообщили, что Простнева ушла по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Где именно будет трудиться экс-глава департамента, там не знают. Сейчас обязанности руководителя департамента будет исполнять замглавы ведомства Татьяна Южакова.
«Рабочие моменты всегда имеют место быть — как положительные, так и отрицательные», — ответил Сысоев на вопрос агентства о претензиях к Простневой. О точных причинах увольнения и кандидатах на пост директора департамента Сысоев говорить не стал, отметив, что только 20 августа вышел из отпуска.
Простнева возглавила департамент экономики в июне 2017 года. До этого она занимала должность заместителя директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».