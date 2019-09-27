Правительство повысит чиновникам зарплату, чтобы лучше работали

Расходы на премирование российских чиновников в 2020 году увеличат в полтора раза в сравнении с текущим годом. Законопроект, подготовленный Министерством финансов РФ, под названием «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» появился на сайте regulation.gov.ru.
«Минфин предлагает увеличить расходы на материальную мотивацию госслужащих в 2020 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом — до 209,1 млрд рублей», — уточняет
Данный законопроект также предполагает, что правительство РФ не должно принимать решения, которые поспособствуют увеличению количества государственных служащих в 2020 году. Ранее заместитель главы Министерства финансов Татьяна Нестеренко говорила о планах массового сокращения чиновников в России.