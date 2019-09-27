Правительство повысит чиновникам зарплату, чтобы лучше работали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, кредитные карты, кредитки
Чиновникам увеличат зарплаты в 2020 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Расходы на премирование российских чиновников в 2020 году увеличат в полтора раза в сравнении с текущим годом. Законопроект, подготовленный Министерством финансов РФ, под названием «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» появился на сайте regulation.gov.ru.

«Минфин предлагает увеличить расходы на материальную мотивацию госслужащих в 2020 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом — до 209,1 млрд рублей», — уточняет RNS. Так на повышение зарплат работникам государственных учреждений в период с 2020 по 2022 годы будет выделено 786,2 млрд рублей (в этом году на материальную мотивацию чиновников предполагалось потратить 143,6 млрд рублей).

Данный законопроект также предполагает, что правительство РФ не должно принимать решения, которые поспособствуют увеличению количества государственных служащих в 2020 году. Ранее заместитель главы Министерства финансов Татьяна Нестеренко говорила о планах массового сокращения чиновников в России.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...