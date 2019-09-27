Президент России Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз к 2024 году, считает экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. В Кремле с его позицией не согласились.
«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — передает слова Саакашвили «Грузия онлайн». Бывший руководитель Грузии отмечает, что часть плана главы РФ — заставить эти государства объявить нейтралитет, что ослабит лидеров стран.
Скандальный политик также уточнил, что сейчас идут переговоры между Москвой и Тбилиси о нейтральном статусе Грузии. По его словам, из-за такого статуса государство не будет входить в НАТО и ЕС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал оба заявления Саакашвили. «Нет, таких планов [по восстановлению СССР] нет», — цитирует Пескова РИА «Новости». Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москва не ведет переговоры с Грузией относительно нейтрального статуса страны и ее невступления в НАТО и ЕС.