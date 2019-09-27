Новый министр запретит фильмы Михалкова на Украине

Запретить показы фильмов режиссера Никиты Михалкова на украине планирует новый министр культуры Владимир Бородянский. Поводом к запрету, как пояснил украинский чиновник, стало то, что режиссер поддерживает политику президента РФ Владимира Путина и его «агрессию против Украины»
Бородянский убежден, что фильмы Михалкова могут нанести реальную угрозу национальной безопасности Украины. «Если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд», заявил украинский чиновник в интервью «Би-би-си». Он добавил, что появление режиссера в эфире украинских телекомпаний и радиостанций станет «преступлением» против граждан Украины.
По словам министра, время съемок картины (например, фильм «Утомленные солнцем» был снят в 1994 году, когда отношения России и Украины были отличными- прим.ред.) никак не не повлияет на вводимый запрет. «Он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины», — подчеркнул чиновник.
После возвращения Крыма в состав России в 2014 году, на Украине запретили целый ряд российских фильмов и сериалов, а артистов, которые выступали в Крыму внесли в черный список и запретили въезд в страну.