27 сентября 2019

Ученого Роскосмоса, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Ученый находился под стражей больше годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Следствие поменяло меру пресечения и выпустило из СИЗО 75-летнего ученого ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Решение об изменении меры пресечения было принято после настойчивых обращений со стороны защиты, а также после вмешательства ЕСПЧ, комиссара Совета Европы по правам человека», — заявил РБК юрист. Он также уточнил, что подписка о невыезде для Кудрявцева — очень мягкая мера с учетом серьезности его статьи.

Павлов уточнил, что такая мера обычно применяется в тех случаях, когда прекращается дело или выносится оправдательный приговор. Адвокат также выразил надежду, что безосновательность обвинений в адрес Кудрявцева будет доказана.

Виктор Кудрявцев был арестован 23 июля 2018 года, напоминает RT. Как считают в ФСБ, он передал бельгийскому институту секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в ракетных системах «Авангард» и «Кинжал», уточняет телеканал 360.

12 июля правозащитный центр «Мемориал» признал Кудрявцева политзаключенным. В заявлении организации говорится, что данные, которые Кудрявцев передал в Бельгию проходили две комиссии. Члены комиссии тогда признали, что гостайны в сведениях не было.

ЦНИИМАШ — головной институт госкорпорации «Роскосмос». В состав института входит Центр управления полетами, который осуществляет программно-техническое обеспечение полетов российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс».

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