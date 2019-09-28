Ученого Роскосмоса, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО

Следствие поменяло меру пресечения и выпустило из СИЗО 75-летнего ученого ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.
«Решение об изменении меры пресечения было принято после настойчивых обращений со стороны защиты, а также после вмешательства ЕСПЧ, комиссара Совета Европы по правам человека», — заявил РБК юрист. Он также уточнил, что подписка о невыезде для Кудрявцева — очень мягкая мера с учетом серьезности его статьи.
Павлов уточнил, что такая мера обычно применяется в тех случаях, когда прекращается дело или выносится оправдательный приговор. Адвокат также выразил надежду, что безосновательность обвинений в адрес Кудрявцева будет доказана.
Виктор Кудрявцев был арестован 23 июля 2018 года, напоминает RT. Как считают в ФСБ, он передал бельгийскому институту секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в ракетных системах «Авангард» и «Кинжал», уточняет телеканал 360.
12 июля правозащитный центр «Мемориал»
ЦНИИМАШ — головной институт госкорпорации «Роскосмос». В состав института входит Центр управления полетами, который осуществляет программно-техническое обеспечение полетов российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс».