Захарова высмеяла Вашингтон, где Россию обвинили в причастности к скандалу в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения американского спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая увидела «русский след» в скандале, связанном с разговором президентов Украины и США. Своим мнением представитель российского МИД поделилась в соцсетях.
«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула „скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины“, то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Пелоси заявила, что Россия может быть причастна к скандалу, который разгорелся вокруг телефонной беседы главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. При этом спикер не назвала никаких доказательств в подтверждение этой теории.
Беседа президентов состоялась в конце июля. На сайте Белого дома стенограмма их разговора появилась 25 сентября. Детали разговора Трампа и Зеленского стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США.