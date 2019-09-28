У попавшей в больницу жительницы Урала забрали детей

Детей забрали из семьи, когда их мать была в больнице (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконном изъятии детей у матери в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области организовать доследственную проверку по информации СМИ о незаконном изъятии детей у многодетной матери в деревне Степановка Челябинской области», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Поводом для проверки стали сюжеты местных телеканалов об изъятии детей из семьи. СМИ также сообщили о возможном конфликте многодетной матери с местной администрацией.

Ранее появилась информация, что жительница Челябинской области попала в больницу, оставив детей гражданскому мужу, однако местные чиновники изъяли детей и поместили их в реабилитационный центр под предлогом, что за ними не присматривает законный представитель, сообщает «Пятый канал».

Детей могли забрать из-за конфликта с местной администрацией, считает многодетная мать. Женщина давно пытается добиться, чтобы жилье, в котором она проживает с детьми, признали аварийным.