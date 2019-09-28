Скончался режиссер Марк Захаров

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, захаров марк
Ушел легендарный режиссер театра и киноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался режиссер и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни. О времени прощания с великим режиссером в театра пообещали сообщить позднее, передает телеканал 360.

Неделю назад Марк Захаров попал в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Режиссер плохо чувствовал себя на протяжении нескольких дней и жаловался на сильную одышку. Предварительно у него диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в реанимацию.

Народный артист СССР Марк Захаров известен кинозрителям по картинам «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт», «Тот самый Мюнхгаузен» и другим.

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