Источник раскрыл причину смерти Марка Захарова

У Марка Захарова остановилось сердце Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной смерти режиссера Марка Захарова, скончавшегося 28 сентября, стала остановка сердца на фоне двусторонней пневмонии. Подробности гибели народного артиста Советского союза озвучил источник «Известий».

«Причиной смерти режиссера Марка Захарова стала остановка сердца», — передают «Известия». Захаров, лежавший в 64-й городской больнице Москвы с 18 сентября, ушел из жизни в субботу утром на 86-м году жизни.

После смерти Захарова музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался, что народного артиста СССР нужно признать символом страны, а театр «Ленком», где он работал художественным руководителем, назвать в его честь, сообщает RT.

Захаров был назначен худруком «Ленкома» в 1973 году. За годы работы он поставил более 40 спектаклей, а также срежиссировал кинокартины «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен», передает деловая газета «ВЗГЛЯД».