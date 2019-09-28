Владимир Соловьев не нашел ни одного беса в сквере у Драмтеатра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург в сквер у Театра драмы, из-за протестов в котором назвал столицу Урала «городом бесов». В своем telegram-канале журналист рассказал, что так и не смог найти в сквере ни одного беса.

«Бесов не обнаружено. Значит, разогнал», — пошутил Соловьев, приложив к посту фотографии из Екатеринбурга. На селфи ведущий позирует в самом сквере у Драмтеатра и на набережной Исети. В записи журналист не уточнил, с какой целью он посетил город. На момент публикации «URA.RU» не удалось выяснить причины приезда Соловьева — телефон ведущего оказался недоступен.

В середине мая Соловьев в эфире «Вести FM» назвал «наследниками бесов» участников акции против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Позднее утром 17 июня на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта появилась табличка «Город бесов».

Несогласованные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге проходили с 13 по 19 мая. Президент России Владимир Путин предложил городским властям провести опрос местных жителей, напоминает RT. Мнение горожан узнают 13 октября. В бюллетень будут включены две потенциальные площадки: участок под Приборостроительным заводом и территория за Макаровским мостом.

Фото: telegram-канал Владимира Соловьева