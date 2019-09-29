Составлен рейтинг лучших смартфонов за 2019 год

iPhone уступил лидерские позиции: лучшим смартфоном 2019 года признан китайский OnePlus 7T. Гаджет обошел своих собратьев среди Android-устройств по производительности и дизайну.
Рейтинг смартфонов уходящего года составило издание Business Insider. Ставя на первое место OnePlus 7T, специалисты отметили, что гаджет обладает красивым дизайном, у него отличная камера и хорошая автономность. На втором месте оказался iPhone 11 от компании Apple. У него отличный 6,1-дюймовый экран, производительная камера, а также мощный процессор. Замыкает тройку лидеров OnePlus 7 Pro, у которого авторы рейтинга отметили производительный процессор, хорошую камеру, а кроме того — сверхбыструю работу датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица, пишет Nation News.
Четвертое место разделили два гаджета от корпорации Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Авторы рейтинга отметили, что смартфоны обладают хорошей производительностью, неплохой автономностью, и оснащены OLED-дисплеями. На пятой строке еще одна модель OnePlus — 6T.
В рейтинг также вошли Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, добавляет телеканал 360.