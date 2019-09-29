Московская полиция сорвала спектакль, посчитав, что в театре прячут наркотики

В московском Театре.doc полиция вошла в зал во время спектакля «Рейф#228», повествующем о наркопотреблении и фальсификациях. Как заявила куратор проекта Катрин Ненашева «Интерфаксу», представление остановили на кульминационной части финала.
«Пришли полицейские, сказали, что у них операция „Мак“», — рассказал Ненащева. Она добавила, что стражи порядка подумали, что в в театре продают наркотики.
По словам Ненашевой, артистов не задержали и сразу после выяснения всех обстоятельств стражи порядка разрешили доиграть спектакль.
Интерес полицейских театр привлек из-за афиши, на которой было объявлено, что «Рейф#228» — это спектакль-променад и первая работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 УК РФ в России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). В спектакле артисты ходят вместе со зрителями в поисках «закладок», содержимое которых, как утверждают авторы проекта, «вполне законно и безопасно».
Ранее в Театре.doc был сорван спектакль «Выйти из шкафа», который рассказывал о проблемах российских геев.