В воронежской многоэтажке вместо отопления по батареям пустили ток

В многоквартирном доме в Воронеже на улице Хользунова через батареи отопления жильцов бьет током. Об этом сообщает телеканал «Вести Воронеж».
«Электрики предупредили, что лишний раз батареи руками лучше не трогать. Пожарные сказали, что в любой момент может полыхнуть», — приводит слова одного из жильцов телеканал. Владельцы квартир уверяют, что проблемы с электроприборам здесь начались еще 4 сентября (напряжение упало до 140 вольт). Также они стали замечать, что на отключенных от отопления батареях сами по себе нагреваются отдельные секции.
Сегодня, в связи с очередным сообщением о пожаре, к аварийному дому съехались экстренные и коммунальные службы. Специалисты установили, что по центральной системе отопления проходит ток. Девятиэтажку обесточили. Всех жильцов эвакуировали — на улице оказались 115 человек.
«Ситуация возникла, скорее всего, по вине собственников одной из квартир. Жильцы могли произвести заземление на отопительный прибор, чтобы занизить показания прибора учета электроэнергии», — пояснил журналистам РИА «Новости» директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов.