Стало известно, когда вырастут реальные доходы россиян

До конца 2019 года доходы россиян существенно вырастут. С таким заявлением на телеканале «Россия 1» выступил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«У нас сейчас резко снижается инфляция, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — заявил Орешкин. Министр подчеркнул, что во втором полугодии рост доходов россиян составит не менее 1%, уточняет телеканал 360.
В июле Росстат опубликовал данные, свидетельствующие о том, что реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии снизились на 1,3%. Однако во втором квартале спад замедлился до 0,2%. По информации ведомства, снижение показателя в первую очередь связано с заметным ростом обязательных платежей. В первую очередь речь идет о процентах, уплаченных по кредитам.
В конце августа минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян на 2019 год до 0,1% с 1%. Однако в 2020 году ожидается рост реальных зарплат на 1,5%.