Стало известно, когда вырастут реальные доходы россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Красноярска, продуктовый магазин, деньги в кошельке, деньги, цены на продукты, стоимость, покупательская способность
Глава Минэкономразвития заявил, что реальные доходы граждан вырастутФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До конца 2019 года доходы россиян существенно вырастут. С таким заявлением на телеканале «Россия 1» выступил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«У нас сейчас резко снижается инфляция, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — заявил Орешкин. Министр подчеркнул, что во втором полугодии рост доходов россиян составит не менее 1%, уточняет телеканал 360.

В июле Росстат опубликовал данные, свидетельствующие о том, что реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии снизились на 1,3%. Однако во втором квартале спад замедлился до 0,2%. По информации ведомства, снижение показателя в первую очередь связано с заметным ростом обязательных платежей. В первую очередь речь идет о процентах, уплаченных по кредитам.

В конце августа минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян на 2019 год до 0,1% с 1%. Однако в 2020 году ожидается рост реальных зарплат на 1,5%.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...