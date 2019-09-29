Билан вернулся в Самару после «пьяного концерта» и выполнил обещание. ФОТО

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Голубой огонек, голубой огонек, билан дмитрий
Российский певец Дима Билан приехал в Самару с бесплатным концертомФото: Кадр из эфира «Первого канала»

Российский певец Дима Билан вернулся в Самару после своего скандального выступления на Дне города, чтобы выполнить свое обещание. Так, помимо бесплатного концерта артист подарил городу еще и детскую площадку. Об этом артист сегодня сообщил в своем профиле в Instagram.

«На площади состоится мой сольный большой концерт. Посетил я и „Дом инклюзивного творчества“. Этому уютному центру подарил сертификат на детскую развивающую площадку. Дети рады, и я вместе с ними», — написал артист. Он также добавил, что за свою жизнь и карьеру не редко помогал подобным центрам.

Ранее Дима Билан неудачно выступил в Самаре на Дне города. Горожане раскритиковали артиста за неадекватное поведение на сцене. Так, по их мнению, Билан не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и демонстрировал неприличные жесты. В связи с чем местные жители потребовали от артиста публичных извинений. Петицию подписали более 500 человек.

Позже певец признался, что вышел на сцену в нетрезвом виде, извинился за свое поведение и пообещал дать еще один бесплатный концерт для горожан, передает агентство Nation News.

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Как и планировал я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт ! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества « Как и хотел по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку , этому уютному центру !!! Дети очень рады и я вместе с ними ! Впереди ещё много посещений и общения , но уже в следующем посте расскажу !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам и всегда это радость и благодарность которая согревает нас обоюдно ! !!!

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

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