На Урале стилиста-транссексуала выгнали из госпиталя, где он бесплатно стриг ветеранов

Стилиста выгнали прямо во время работы Страница Марты Катастрофы во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге стилиста-транссексуала, известного под именем Марта Катастрофа, выгнали из госпиталя ветеранов во время бесплатной стрижки пожилых людей. Об этом стилист рассказал на своей странице в социальной сети.

Ранее патронажная служба «Красная шапочка» искала волонтеров ко Дню пожилого человека. На этот отзыв транссексуал и откликнулся. Процесс работы над пожилыми женщинами в госпитале стилист транслировал в социальной сети Instagram. Однако позже Марту выгнали из госпиталя, несмотря на то, что, судя по видео, ветеранам понравилась работа стилиста.

По словам Марты Катастрофы, из-за его трансляции в социальной сети телефон главного врача госпиталя ветеранов «разорвали», после чего выгнали Марту в процессе работы. «Нет, мне предложили вариант: пойти переодеться и умыться. Но я их послала», — рассказала Марта в видео.

В комментариях к посту Марты об инциденте мнения разделились: одни сошлись на том, что менталитет в России становится все хуже, другие же не увидели в поступке сотрудников госпиталя ничего несправедливого. Сам стилист в разговоре с корреспондентом «URA.RU» пообещал дать комментарий только при личной встрече.