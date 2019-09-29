Лазарев год скрывал рождение дочери

Лазарев все-таки стал отцом во второй раз
Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что у него есть дочь. Правду о рождении малышки музыкант раскрыл ведущей Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион», сообщает Super.
Лазарев стал отцом во второй раз год назад. Дочь певец назвал Анной. Артист также воспитывает сына Никиту, который появился на свет в 2014 году. Рождение сына, к слову, Лазарев также скрывал, о том, что он стал отцом стало известно только спустя два года.
Слухи о том, что у Лазарева родился второй ребенок появились еще в мае. Тогда музыкант предпочел отшутиться, заявив в ответ на вопрос журналистов «а почему не двойня?» Стоит отметить, что певец скрывал и рождение первого сына. Его отец узнал о появлении внука на свет далеко не сразу, пишет агентство Nation News.